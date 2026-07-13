Trump propone a la hermana de Lindsey Graham para ocupar su escaño en el Senado

El presidente Donald Trump propuso este lunes que Darline Graham Nordone, hermana del fallecido senador republicano Lindsey Graham, sea nombrada de manera interina para ocupar el escaño vacante de Carolina del Sur en el Senado.

A través de Truth Social, Trump reveló que recomendó directamente a esa candidata al gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, quien tiene la facultad de designar un reemplazo temporal.

“Le recomendé al gobernador Henry McMaster a Darline, la maravillosa hermana de Lindsey Graham, para ocupar el cargo de senadora interina por el gran estado de Carolina del Sur. ¡Sería un homenaje fantástico para Lindsey, quien la quería muchísimo!”, escribió el mandatario.

La relación entre Lindsey Graham y su hermana fue especialmente cercana. Tras la muerte de sus padres, el entonces futuro senador asumió su tutela legal y posteriormente la adoptó para que pudiera acceder a los beneficios militares que recibía tras incorporarse a la Fuerza Aérea.

Darline Graham Nordone también acompañó con frecuencia a Graham durante actos de campaña, donde en ocasiones participaba presentándolo ante los asistentes.

Aunque Trump manifestó públicamente su respaldo a Darline Graham Nordone, no se ha confirmado si aceptaría el nombramiento.

El recuerdo de Graham

La vacante surgió tras la muerte repentina de Lindsey Graham el sábado, a los 71 años, por un presunto desgarro de la aorta, según informes preliminares.

Su fallecimiento obliga al Partido Republicano a cubrir el puesto mientras se organiza una elección especial antes de los comicios legislativos de noviembre.

La legislación de Carolina del Sur establece que el gobernador debe designar a un senador interino cuando queda vacante un escaño federal. La persona elegida permanecerá en el cargo hasta que el ganador de la elección especial asuma el puesto en enero para completar un nuevo mandato de seis años.

De acuerdo con medios locales, McMaster tenía previsto anunciar su decisión este mismo lunes en una rueda de prensa.

Mientras tanto, otros republicanos ya han mostrado interés en competir por el escaño. Entre ellos figuran los representantes Nancy Mace y Ralph Norman.

En su mensaje tras el fallecimiento de Graham, Trump lo definió como “un auténtico Patriota estadounidense”.

“¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha fallecido! Siempre estaba trabajando y era un verdadero Patriota estadounidense. ¡¡¡Se echará mucho de menos a Lindsey!!!”, escribió el mandatario en Truth Social.

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