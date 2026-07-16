Triple tragedia: doctor, hija y nieta de NJ mueren en accidente aéreo en Nueva York

Gabriele P. Jasper, reconocido especialista en columna vertebral del condado Ocean de Nueva Jersey, falleció en un accidente aéreo en el norte del estado Nueva York, junto con su hija y su nieta bebé.

El doctor de 70 años, su hija Gabriella M. Hillgrube (33) y su nieta Guiliana M. Hillgrube (2) perdieron la vida en el siniestro ocurrido a última hora del lunes cerca del Aeropuerto Regional de Adirondack, en Harrietstown, indicó la Policía Estatal de Nueva York (NYSP).

Jasper estaba piloteando cuando los tres despegaron del aeropuerto a bordo de una avioneta Piper Aerostar 1976 a las 10:36 p.m. del lunes. Poco después, cuando se estimaba que la aeronave se encontraba a unos 100 pies (aprox. 30 metros) del suelo, se perdió la comunicación con el aparato, reportó Patch.com.

NYSP recibió el aviso de una aeronave siniestrada cerca de Hearf’s Way y la Ruta Estatal 186 a las 11:16 p.m. Esa zona se encuentra cerca del aeropuerto. Posteriormente los equipos de búsqueda localizaron la aeronave, la cual había quedado destruida por el impacto y el incendio posterior al choque. Los tres ocupantes fueron declarados muertos en la escena, indicó la estación radial NJ 101.5 FM.

En la escena NYSP contó con la colaboración del Departamento de Bomberos y la Policía de Saranac Lake, y los guardabosques del Departamento de Conservación Ambiental del estado Nueva York (DEC). La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investiga las causas del accidente.

El doctor, quien era anestesiólogo, fundó el Jasper Spine Institute en Brick (NJ); el centro surgió de su interés por tratar a pacientes que sufrían dolor crónico incapacitante, según el portal de la institución. En 2002 abrió el Center for Pain Control y amplió sus operaciones con dos instalaciones de última generación en Brick y Milltown; posteriormente, en 2009 añadió el Jasper Ambulatory Surgical Center como anexo a la sede de Brick para realizar “procedimientos mínimamente invasivos en las propias instalaciones”.

A principios de este mes un hidroavión con 8 personas a bordo realizó un aterrizaje de emergencia en el East River en NYC y dos de los ocupantes resultaron con lesiones leves.