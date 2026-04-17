Escuchar notas de voz en WhatsApp sin que nadie lo sepa: el truco que jamás te contaron
Así puedes escuchar notas de voz en WhatsApp sin que la otra persona se entere, usando un truco sencillo que tal vez nunca te contaron
Entre tantas opciones que ofrece WhatsApp para informar que hemos visto, leído y reproducido un mensaje (además de que estamos en línea), escuchar notas de voz sin que la otra persona lo sepa parece algo imposible. Sin embargo, existe un truco que quizás nadie te ha contado.
Se trata de un método sencillo que permite reproducir esos audios sin dejar rastro y sin que la otra persona lo note en el momento. Cabe destacar que también funciona para chats grupales y no tiene que ver con desactivar los datos o activar el modo avión.
El truco para escuchar audios en WhatsApp sin ser detectado
Por si no lo sabías, WhatsApp te permite tener un chat contigo mismo, es decir, una especie de archivo privado donde puedes almacenar audios, videos y textos, de modo que los tengas a la mano cuando los necesites.
En este sentido, el truco consiste en reenviar la nota de voz a ese chat contigo mismo, ANTES de reproducirlo. De esta manera, esa persona nunca verá alguna confirmación de lectura en la reproducción de ese audio.
Paso a paso
- Abre tu chat personal: puedes crear una conversación contigo mismo buscando tu propio número en la aplicación o creando un grupo donde seas el único participante.
- Selecciona la nota de voz: ve al chat donde recibiste el audio y mantén presionado el mensaje hasta que aparezca el menú de opciones.
- Reenvía el audio: toca la opción “Reenviar” y elige tu chat personal como destino.
- Escúchalo sin dejar rastro: una vez enviado, reproduce el audio desde tu chat privado. El remitente original no recibirá ninguna notificación.
Este truco es utilizado por quienes prefieren tomarse su tiempo antes de responder o simplemente desean revisar el contenido sin generar expectativas inmediatas.
Digamos que es una estrategia o incluso una piadosa mentira que te otorga tiempo para contestar el mensaje sin presión alguna. Funciona vez cuando se trata de la pareja, el trabajo o cualquier conversación que pueda tornarse tensa.
Si optas a otros trucos, como activar el modo avión, también funciona, pero toma en cuenta dos cosas: no puedes utilizar WhatsApp con normalidad y, apenas lo desactives, la persona notará la confirmación de reproducción.
