71% de puertorriqueños en EE.UU. favorece la estadidad, según nueva encuesta de PRSC y McLaughlin & Associates

NUEVA YORK – Una nueva encuesta realizada el mes pasado arrojó que 71% de puertorriqueños en Estados Unidos apoya la estadidad como fórmula de estatus para la isla.

En la posición contraria se encuentra un 21% de los encuestados, mientras un 8% expresó desconocer.

En el caso de todos los hispanos participantes del sondeo, un 68% favoreció esa opción de estatus versus el 19% que la rechazó. Entre todos los hispanos consultados, 13% dijo desconocer.

Bajo la categoría de no puertorriqueños, las cifras apuntan a que 67% avaló la estadidad; 19% la desaprobó y 14% dijo desconocer sobre el tema.

La “Encuesta nacional de probables votantes hispanos + votantes puertorriqueños”, encomendada por Puerto Rico Statehood Council (PRSC) a McLaughlin & Associates, además arrojó que un 63% de los puertorriqueños consideró que la transición a la estadidad ayudaría a la economía versus el 13% que opinó lo contrario.

Un 14% expresó que no tendría impacto y un 10% que no sabía.

A la misma pregunta, un 52% de todos los votantes hispanos contestó que ayudaría a la economía convertirse en estado versus el 16% que piensa que sería perjudicial.

Un 17% de este grupo cree que no tendría impacto y un 15% dijo desconocer sobre el tema.

En el caso de los no puertorriqueños, las proporciones fueron 49% que ayudaría, 19% que no ayudaría, 16% que no tendría impacto y el mismo por ciento que no sabía.

Otra de las preguntas que se le hizo a los encuestados fue “¿Qué tan importante es para usted que Puerto Rico se convierta en un estado de los Estados Unidos?”.

Un 77% de los votantes puertorriqueños encuestados manifestó que “importante”; 59% contestó que “extremadamente importante”; 20% respondió “no importante” y un 3% “no sabía”.

En cuanto a la población de todos los hispanos votantes, un 68% dijo que era importante; 45% que era extremadamente importante; 24% respondió no importante y 8% que no sabía.

Un 66% de participantes no puertorriqueños consideró importante que la isla se convierta en estado frente al 42% que entiende que es extremadamente importante, el 25% que no tiene importancia y el 9% que desconocía.

Entre los votantes puertorriqueños, un 65% expresó que era injusto que los residentes de Puerto Rico sean ciudadanos estadounidenses, pero no tengan representación en el Congreso ni puedan votar por legisladores federales o el presidente; 30% catalogó la situación como justa y 6% indicó que desconocía.

A la misma pregunta, un 60% de todos los votantes hispanos catalogó esa realidad como injusta, mientras que un 32% la identificó como justa y un 8% dijo desconocer.

Entre los no puertorriqueños, las proporciones fueron 57%, 34% y 8%, respectivamente.

El sondeo también examinó el sentir de los consultados de cara a las elecciones de medio término en noviembre próximo en las que se escogerá la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, así como posiciones estatales y municipales.

A la pregunta sobre si “es más o menos probable que vote por un candidato al Congreso que apoye que Puerto Rico se convierta en un estado de los EE.UU.”, un 67% de boricuas contestó que era más probable versus el 16% que indicó que sería menos probable y el 17% que no hacía diferencia en su decisión.

Bajo la categoría de todos los votantes hispanos, un 56% respondió que sería más probable frente al 19% menos probable y el 25% que no hacía diferencia.

En cuanto a los participantes no boricuas, las proporciones fueron 54%, 20% y 26%, respectivamente.

El sondeo también abarcó otro temas como los económicos.

En esa dirección, dos tercios de todos los hispanos (64%) y de los puertorriqueños (65%) manifestaron que basan su voto en cuestiones económicas.

Para todos los hispanos, la inflación y el costo de vida constituyen la prioridad número uno. En el caso de los puertorriqueños, la cifra alcanzó un 41%.

Un 25% de todos los hispanos dijo que la vivienda y los alimentos son las mayores cargas en una proporción de 29% y 28%, respectivamente.

Para los puertorriqueños, las cifras fueron: alimentos (31%) y vivienda (28%).

John McLaughlin, director ejecutivo y socio de McLaughlin & Associates, anticipó que es probable que votantes hispanos, incluyendo los puertorriqueños, determinen las próximas elecciones.

“Históricamente, las elecciones de mitad de mandato plantean un desafío particular para el partido en el poder y, como vimos en los comicios de 2024, es probable que los votantes hispanos desempeñen un papel decisivo a la hora de determinar qué partido controlará la Cámara de Representantes de EE. UU. en 2027 y en adelante”, expuso McLaughlin en un comunicado sobre los hallazgos.

El parte de prensa también cita un informe de octubre de 2025 de Pew Research que confirma que los latinos son uno de los grupos raciales o étnicos de más rápido crecimiento en el país con más de 68 millones de personas y que los puertorriqueños representan el segundo grupo hispano más numeroso en los 50 estados solo antecedidos por los mexicanos.

Para José Fuentes-Agostini, exfiscal general de Puerto Rico y presidente del PRSC, los resultados reflejan que apoyar la estadidad conviene tanto a republicanos como demócratas.

“Las encuestas de hoy confirman que apoyar la estadidad para Puerto Rico es una estrategia políticamente ganadora tanto para republicanos como para demócratas”, afirmó.

“Los políticos que compiten en elecciones estatales o en distritos clave de Florida, Pennsylvania, Michigan, Georgia, Carolina del Norte, Texas y Ohio deberían tomar nota de los resultados de hoy y de cómo el apoyo a la estadidad mejorará sus posibilidades electorales, dado que hay millones de hispanos y puertorriqueños residiendo en estos estados”, puntualizó.

La encuesta bilingüe fue provista a 1,000 votantes hispanos en todo el país de manera electrónica, De ese total, una sobremuestra de 409 eran puertorriqueños residentes en el territorio continental, lo que resultó en un total de 600 probables votantes puertorriqueños.

La indagatoria se realizó entre el 5 y el 16 de junio pasado. El margen de error para la muestra de 1,000 para probables votantes hispanos fue de +/- 3.1% con un intervalo de confianza del 95%.

El margen de error para la muestra de 600 probables votantes puertorriqueños es de +/- 4.0% con un intervalo de confianza del 95%.

Las cifras de esta presentación han sido redondeadas y es posible que no sumen el 100%, especifica el reporte de los resultados.

Aquí puedes ver la encuesta completa.

Sigue leyendo: