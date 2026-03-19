Estadistas esperan por proyecto de estatus en el Congreso tras expresiones de gobernadora de Puerto Rico en reciente cumbre

NUEVA YORK – Aun cuando los pronósticos no apuntan a que un proyecto para resolver el estatus de Puerto Rico vaya a ser aprobado en el Congreso previo a las elecciones de medio término, el activista George Laws García afirmó que es importante continuar los esfuerzos para impulsar la discusión a nivel federal.

Laws García, quien favorece la estadidad para Puerto Rico, consideró “necesario” seguir incentivando el debate a nivel congresional para allanar el camino hacia la eventual aprobación de un proyecto de ley para atender el dilema colonial.

“Nosotros somos realistas, y la realidad del caso es que este es un esfuerzo que lo estamos llevando a cabo con un entendimiento que cada dos años cambia la composición del Congreso y cada cuatro años cambia la composición de la Casa Blanca, así que nuestro esfuerzo lo hemos ido avanzando y lo continuamos avanzando con una perspectiva más allá de esta sesión del Congreso exclusivamente. Creo que sí es necesario continuar avanzando el tema, trayéndolo a la mesa, presentando oportunidades para que los congresistas tengan que expresarse de alguna forma al respecto, y eso es absolutamente esencial para crear las condiciones en las que se pueda atender legislativamente (el asunto) cuando se ve la ventana de oportunidad para hacerla, sea bajo algo impredecible que no sabemos que pueda ocurrir durante esta sesión o en la próxima sesión o más allá”, reiteró en entrevista exclusiva con El Diario.

Laws García, con más de 20 años de experiencia en políticas públicas y asuntos intergubernamentales, planteó que aunque, históricamente, los demócratas son los más inclinados a apoyar cualquier proyecto para resolver el estatus de Puerto Rico, es “fundamental” continuar buscando apoyo en el lado republicano.

“Yo creo que la evidencia numérica con respecto a eso cuando miramos a las últimas votaciones es clara: el H.R.2499 que se aprobó en la Cámara de Representantes en el 2010 recibió votos republicanos, pero la mayor parte de los votos eran demócratas, y el ‘Puerto Rico Status Act’ que se aprobó en el 2022 también recibió votos republicanos, pero la mayor parte eran demócratas, así que efectivamente creo que un liderato y mayoría demócrata incrementarían las posibilidades de que este proyecto se pueda avanzar, pero también creo que es absolutamente esencial y fundamental que sigamos cultivando apoyo en el lado republicano…”, afirmó.

Laws García fue una de las personas que participó de la llamada “Segunda Cumbre de Igualdad y Estadidad de Puerto Rico” que se realizó en Washington D.C. entre el 3 y el 5 de marzo pasado.

Como parte de sus gestiones, el también cabildero compartió su análisis sobre los beneficios de la estadidad para el territorio en uno de los foros que organizó la oficina de PRFAA (Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en la Capital federal) como parte de la serie de actividades.

El entrevistado añadió que, como parte de la jornada, se reunió con personal en más de 20 oficinas congresionales.

“Yo no me siento cómodo divulgando la lista específica de los congresistas con los cuales me reuní, pero me reuní con más de 20 oficinas congresionales, algunos directamente con los congresistas, otros con ‘staffers’ (personal), asesores legislativos de alto rango, y también con varios comités. Nos reunimos con varias oficinas de liderato, tanto del lado demócrata como republicano, así que cubrimos eso de una forma bipartita”, compartió.

“Entonces, ¿cuál fue el ‘feedback’ que recibieron específicamente en términos de lo que estaban ustedes llevando (el mensaje)?”, preguntamos.

“Hay entendimiento de que hay una situación territorial que necesita atención, que se entiende que el proceso legislativo a nivel federal es la forma indicada para atenderlo y hay apertura para apoyar un proyecto cuando se presente”, contestó.

Al hacer referencia a las expresiones de la gobernadora Jenniffer González durante el evento en el que confirmó que impulsaba un proyecto de estatus en el Congreso, el exasesor gubernamental dijo confiar en las afirmaciones de la republicana.

“¿Qué usted sepa hay algún compromiso formal de alguno de esos legisladores con los que se reunieron de que para tal fecha esperan presentar un proyecto de ley para resolver el estatus?, ¿qué información tiene usted en esa dirección?”, indagamos.

“La gobernadora Jennifer González indicó públicamente a todo el mundo que estaba presente el día de la conferencia, que fue el martes, 3 de marzo, que ella está tramitando la presentación de un proyecto nuevo”, respondió Laws García.

“Ok, pero, que esté tramitándolo no significa que haya un compromiso por parte de algún congresista. Yo se lo pregunto porque me habían adelantado esa información de que ella estaba cabildeando precisamente por un proyecto pro estadidad; pero, según la información que usted maneja más allá de la expresión que dio la gobernadora, ¿hay compromiso por parte de algún congresista?; si es el caso, ¿tiene información de quién es ese congresista que estaría presentando esa legislación?”, continuamos.

“Entiendo que hay varios congresistas que están dispuestos a hacer esa gestión, pero no estoy en libertad de compartir esos detalles en estos momentos”, contestó.

“Pero, ¿estaríamos próximos realmente a eso (a la presentación del proyecto) o habría que esperar un par de meses más?”, replicamos.

“Ese detalle está fuera de mi alcance de lo que puedo compartir en estos momentos”, indicó.

Argumentó que “Puerto Rico Statehood Council”, organización de la que es director ejecutivo, estaría dispuesta a apoyar, ya sea un proyecto como el “Puerto Rico Status Act” para un plebiscito avalado por el Congreso entre las opciones de estadidad, independencia y libre asociación, o uno para iniciar un proceso para admitir al territorio como estado con base en el voto mayoritario de los puertorriqueños como el “Puerto Rico Statehood Admission Act”.

“Cuando se presentó en el 2021 la ‘Ley de Admisión de Puerto Rico como Estado’, que es un voto estadidad, sí o no, similar al mecanismo que se utilizó en el caso de Alaska y Hawaii, que fueron los últimos dos estados en ser admitidos a la Nación, nosotros apoyamos esa iniciativa, apoyamos ese proyecto legislativo y abogamos fuertemente a favor de esa posibilidad. Así que, si se volviera a presentar un proyecto con esa estructura, nosotros lo estaríamos apoyando 100%, porque entendemos que en las votaciones que se han llevado localmente en Puerto Rico en las últimas cuatro ocasiones, en cada ocasión se ha rechazado el estatus territorial y se ha apoyado la estadidad… Pero, igualmente, en el proceso que se llevó a cabo en 2021 y culminando en el 2022, nuestra organización fue también instrumental en apoyar el proceso de desarrollar la Ley de Estatus de Puerto Rico; participamos activamente de las diferentes vistas y de los procesos de proveer insumo al comité de Recursos Naturales (de la Cámara de Representantes federal) y apoyamos la aprobación de ese proyecto tanto a nivel de comité como en el pleno de la Cámara, y también lo apoyamos cuando se volvió a presentar en la sesión 118 del Congreso. Así que entendemos que, si se vuelve a presentar ese proyecto o una versión modificada de ese proyecto, estamos dispuestos a considerar esa posibilidad”, abundó.

El activista no le anticipó futuro a un proyecto que incluya al Estado Libre Asociado (ELA), sistema de gobierno territorial que aplica en la isla desde el 1952.

“El estatus político de Puerto Rico, de acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, es territorio no incorporado, así que si, en reconocimiento del hecho de que tenemos un comisionado residente electo por el pueblo de Puerto Rico en el Congreso, si se llegara a presentar un proyecto de estatus como el Puerto Rico Status Act…él (Pablo José Hernández), ha indicado que presentaría su propio proyecto para incluir el ELA. Nosotros entendemos que, primero, sería importante ver qué él haría con esa definición. La última vez que el Partido Popular (Democrático o PPD) trató de impulsar un proyecto a nivel federal para incluir el ELA que ellos reclaman que quieren, que fue con la presentación del proyecto del senador Roger Wicker (republicano de Mississippi), ese proyecto no recibió absolutamente ningún apoyo, ni un coauspiciador. La definición que incluyó para la opción de ELA, honestamente, es algo que yo no le veo ninguna posibilidad que sea algo que gane apoyo en el Congreso de las personas que seriamente están trabajando para conseguir una resolución de esto”, puso como ejemplo.

“Para mí sería interesante escuchar qué es lo que va proponer el comisionado residente aquí en el Congreso y que quede claro que la realidad de lo que tenemos ahora es un territorio no incorporado que viene con unos límites inherentes que todos los conocemos”, puntualizó.

A juicio de Laws García, el hecho de que el comisionado ponga en duda los resultados mayoritarios a favor de la estadidad en el más reciente plebiscito criollo que se realizó en Puerto Rico en noviembre de 2024 le resta credibilidad.

“Cuando uno tiene una conversación clara y honesta, con datos fidedignos, incluyendo los datos oficiales de los resultados de los plebiscitos y todo eso, no veo cómo la mayor parte de los congresistas, ni los asesores legislativos, pueden tomar en serio la información falsa que está difundiendo el comisionado residente. Creo que le resta a su credibilidad tratar de decir que los resultados son diferentes a lo que son oficialmente, pero eso es una decisión que él toma y está tomándola bajo su propio riesgo”, cuestionó.

Según los resultados certificados por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), la opción de estadidad obtuvo un 58.61% de los votos en la pasada consulta; mientras que la libre asociación, el 29.57% del favor del electorado; y la independencia, el 11.82%.

Sobre lo que considera resultados tangibles de la cumbre, mencionó las más de 140 reuniones que activistas y funcionarios del gobierno de Puerto Rico mantuvieron con oficiales congresionales.

“Entiendo que hubieron más de 140 reuniones en el Congreso directamente con congresistas al igual que con asesores legislativos, incluyendo asesores de alto rango; al igual que con oficiales de diferentes comités de jurisdicción (sobre Puerto Rico y el estatus). Se llevaron a cabo las reuniones de una forma bipartita, y el reclamo fue uno sencillo, la voluntad explícita y expresadamente democráticamente por el pueblo ha sido avanzar a la estadidad como el estatus que Puerto Rico desea, y que hay que acabar con el territorio, y que el Congreso tiene que avanzar un proceso legislativo para poder atender esa circunstancia. Así que ese fue el reclamo básico”, reiteró.

Laws García estimó en 150 la cantidad de personas que viajaron desde diferentes estados y la isla para insistir en el llamado a favor de la estadidad.

Al argumento de opositores a la estadidad, incluyendo el comisionado, quienes plantean que la prioridad del gobierno de Puerto Rico debe ser atender asuntos críticos a nivel local en lugar de viajar a Washington D.C. para cabildear a favor de esa opción de estatus, expuso: “La realidad del caso es que la estadidad o la falta de herramientas políticas que tenemos bajo la condición actual es uno de los factores principales que limitan la capacidad de atender esos asuntos, así que la estadidad lo que daría es la oportunidad de adquirir nuevas herramientas tanto legales como políticas para poder atender todos esos asuntos de una forma mucha más efectiva de lo que se pueda atender actualmente”.

El activista recordó que el propio Tribunal Supremo de EE.UU. ha dejado establecido en varios fallos la grave discriminación que implica la condición territorial para los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico en áreas como el acceso a la salud.

“Con todas las diferencias que tenemos, el comisionado residente y el movimiento estadista estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo en que Puerto Rico merece tener un mejor sistema de salud pública, porque a todos nos interesa que la gente en Puerto Rico esté saludable, que los niños tengan cuido de salud, los envejecientes; que todo el mundo pueda recibir sus medicamentos, etc., algo sencillo y humano. Pero, bajo el estatus territorial actual tenemos una estructura en la que las decisiones del Tribunal Supremo en el caso de Sánchez Valle (Puerto Rico va. Sanchez Valle) y Vaello Madero (Estados Unidos vs. Vaello Madero) determinó que el Congreso puede discriminar en cualquier momento en contra de Puerto Rico con la justificación más básica posible. Así que aunque mañana el comisionado, por obra y gracia del espíritu santo fuera a conseguir paridad en fondos Medicaid y Medicaire para Puerto Rico, el día siguiente el Congreso puede cambiar eso y nosotros no tendríamos ninguna capacidad de limitar eso, y para mí eso es una tragedia seguir tropezándonos bajo la misma piedra una y otra y otra vez”, expuso Laws García, quien ha ocupado posiciones gubernamentales dentro y fuera de Puerto Rico.

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