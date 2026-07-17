Anya Taylor-Joy reveló cómo se enteró del triunfo de Argentina ante Cabo Verde en la boda de Taylor Swift

La actriz Anya Taylor-Joy reveló cómo se enteró de la victoria de la selección de Argentina ante Cabo Verde en la Copa del Mundo mientras se encontraba en la boda de Taylor Swift con Travis Kelce a principios de julio.

Anya Taylor-Joy es una actriz británica-estadounidense, pero su crianza transcurrió en Buenos Aires. Es por eso que la artista divide su apoyo entre Inglaterra y Argentina en este evento deportivo. La protagonista de “Gambito de Dama” fue una de las invitadas a la exclusiva celebración de la boda de la estrella pop Taylor Swift con el jugador de la NFL Travis Kelce.

Según trascendió, los invitados no tenían acceso a sus celulares para evitar que se filtraran imágenes de la celebración. Es por eso que Taylor-Joy no pudo ver el partido de Argentina contra Cabo Verde que se celebró la tarde del 3 de julio, ya que coincidió con la celebración en el Madison Square Garden de Nueva York.

Mientras estaba en la celebración, estaba totalmente incomunicada durante la celebración y no sabía cómo iba el marcador. Durante la promoción de su nueva miniserie Lucky, participó en un video de LADbible Entertainment donde recibió una figurita de Lionel Messi. Fue cuando narró cómo se enteró del triunfo de Argentina en el partido.

Anya Taylor-Joy reveals a waiter came up to her during Taylor Swift and Travis Kelce's wedding to let her know Argentina had won the match vs Cabo Verde pic.twitter.com/uPRUc1jwGt — best of anya taylor-joy (@anyafolders) July 15, 2026

“Estuve en un evento sin celulares recientemente, y alguien que estaba trabajando, un mesero, se me acercó y me dijo: ‘Solo para que sepas, Argentina acaba de ganar’”, relató Taylor-Joy.

La actriz tiene un fuerte vínculo emocional con Argentina; incluso conserva su acento. En la conversación explicó la importancia que tiene el fútbol para el país suramericano. “Lionel Messi y el fútbol significan todo para los argentinos”, dijo.

Argentina se enfrentó a Inglaterra en la semifinal, en donde la selección albiceleste venció a la británica con un marcador de 2-1. Antes del partido, Anya Taylor-Joy reveló que, a pesar de tener la nacionalidad británica, apoyaba a Argentina en este partido.

“Hay mucha tensión en casa en este momento. Por suerte, mi abuelo trabajó en las relaciones anglo-argentinas, así que creo que, en lo más profundo de mi corazón, es Argentina”, afirmó la actriz, según declaraciones recogidas por Associated Press en la premiere de su nueva serie “Lucky”.

Sin embargo, la actriz manifestó su cariño por la selección británica. “Pero si vamos a perder, me alegra que sea con Gran Bretaña”.

Sigue leyendo:

·La casa donde Anya Taylor-Joy se hospedó en Londres fue asaltada

·VIDEO: Acusan a la actriz Anya Taylor-Joy de arrogante tras ignorar a un fanático que quería su autógrafo

·Anya Taylor-Joy se casa con el músico Malcolm McRae en Venecia