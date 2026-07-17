El emotivo llanto de Slavko Vinčić tras conocer que pitará la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

El Comité de Árbitros de la FIFA nombró al experimentado colegiado esloveno Slavko Vinčić, de 46 años, como el árbitro principal para impartir justicia en la final del Mundial 2026 de este domingo entre España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El anuncio, realizado por el legendario jefe de arbitraje de la FIFA Pierluigi Collina, dejó uno de los momentos más humanos y emotivos del campeonato al volverse viral el video de Vinčić rompiendo en llanto y cubriéndose el rostro ante el aplauso unánime de sus colegas al enterarse de la nominación.

La elección de Vinčić responde a tres factores clave: su impecable rendimiento a lo largo de la cita norteamericana, su neutralidad geográfica y una trayectoria en partidos de máxima presión que incluye la final de la UEFA Champions League 2024 (Real Madrid vs. Borussia Dortmund) y la semifinal de la Eurocopa 2024 entre España y Francia.

En la presente Copa del Mundo, el esloveno pitó el Brasil vs. Marruecos, el Argelia vs. Jordania y el vibrante México vs. Ecuador de dieciseisavos de final.

El referí estará acompañado en las bandas por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como jueces de línea. La terna en cancha se completará con los jordanos Adham Makhadmeh y Mohammad Alkalaf.

Por otro lado, el equipo del VAR estará liderado por el alemán Bastian Dankert, respaldado por el colombiano Nicolás Gallo y el catarí Khamis al Marri.

Venezolanos supervisarán el Francia vs Inglaterra

La FIFA también hizo oficial los jueces para el partido por el tercer lugar de este sábado entre Inglaterra y Francia, otorgándole la responsabilidad completa a una terna venezolana encabezada por Jesús Valenzuela como principal, junto a Jorge Urrego y Tulio Moreno en las líneas.

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