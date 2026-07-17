Estatua en honor a Charlie Kirk sería instalada en Times Square

El artista italiano Sergio Furnari aseguró que planea instalar una estatua en homenaje al fallecido influencer y comentarista conservador Charlie Kirk en Times Square, en la ciudad de Nueva York.

Furnari tiene previsto inaugurar la obra el próximo 10 de septiembre, según anunció en una publicación compartida en su cuenta de Instagram, donde también ha documentado el proceso de creación de la escultura.

“Estará en pleno centro de Times Square, el corazón del universo”, expresó el artista en uno de los videos publicados en sus redes sociales.

Además, invitó a quienes admiraban a Kirk a visitar el monumento. “Podrán traer a quien quieran, familiares o amigos. Si eran grandes fans de Charlie, esta será su oportunidad para encontrar un poco de paz o armonía”, señaló.

Furnari, indicó PIX 11, también inició una campaña de recaudación de fondos a través de una plataforma de financiamiento colectivo para cubrir los costos del proyecto. Hasta el momento, la iniciativa ha obtenido $1,567 dólares, una cifra aún lejana de la meta establecida de $150,000 dólares.

El medio estadounidense añadió que el artista incluso habría vendido su apartamento con el objetivo de financiar la construcción del monumento.

Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y una de las figuras más reconocidas del movimiento conservador en Estados Unidos, murió tras recibir disparos durante un evento universitario celebrado en Utah el 10 de septiembre de 2025.

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