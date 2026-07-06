Fiscales presentan pruebas contra presunto asesino de Charlie Kirk

El Tribunal del 4.º Distrito de Utah inició este lunes la audiencia preliminar de cinco días contra Tyler James Robinson, de 23 años, para determinar si existen pruebas suficientes para juzgarlo por el asesinato con agravantes del activista Charlie Kirk, un caso en el que la fiscalía de Utah solicitará la pena de muerte.

En tal sentido, el juez de distrito Tony Graf es el encargado de evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía. En esta etapa, el estándar legal requiere únicamente establecer motivos razonables para proceder al juicio. De autorizarse la apertura del debate oral, el estado asumirá la carga de demostrar la culpabilidad de Robinson más allá de toda duda razonable.

Robinson enfrenta cargos de homicidio con agravantes, disparo de arma de fuego con lesiones corporales graves, obstrucción a la justicia, dos cargos de manipulación de testigos y comisión de un delito violento en presencia de un menor. Robinson no ha manifestado su declaración de culpabilidad o inocencia, mientras que su equipo de defensa legal ha evitado emitir pronunciamientos públicos sobre su postura.

A las sesiones de la corte asistirán la viuda del activista, Erika Kirk, y sus padres, Robert y Kathryn Kirk, informó Associated Press.

Detalles del crimen

Los trágicos hechos ocurrieron en septiembre de 2025 en la Universidad de Utah Valley, en Orem, durante un mitin político al aire libre de Kirk, líder de Turning Point USA. Las investigaciones de la policía local señalan que el disparo se ejecutó desde la azotea de una estructura ubicada a 60 metros del anfiteatro universitario. El proyectil impactó el lado izquierdo del cuello de la víctima, quien falleció posteriormente en un centro médico.

Robinson se entregó el 11 de septiembre de 2025, después de que su padre lo identificara en las imágenes difundidas por los cuerpos de seguridad. El fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, reveló en conferencia de prensa que el acusado dejó notas y mensajes a su pareja sentimental.

Pruebas recabadas por la Fiscalía

Las pruebas documentales de la fiscalía incluyen citas exactas de los escritos atribuidos a Robinson: “Si estás leyendo esto por mensaje de texto, lo siento mucho. Salí de casa esta mañana con una misión y configuré un mensaje automático” (…) “Tuve la oportunidad de acabar con Charlie Kirk y la voy a aprovechar”.

Asimismo, se dieron a conocer otras frases clave para el proceso judicial como “deja lo que estás haciendo, mira debajo de mi teclado”, y “ya tuve suficiente de su odio. Hay odios que no se pueden solucionar con negociación”.

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