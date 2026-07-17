Grupo Intocable quedó inmortalizado en el Paseo de la Fama de Hollywood

Más de tres décadas de música tuvieron un merecido festejo este 16 de julio. La agrupación Intocable quedó inmortalizada en el Paseo de la Fama de Hollywood con una estrella que destaca su aporte a la música regional mexicana y el impacto que ha tenido dentro y fuera de Estados Unidos.

El reconocimiento, entregado en la categoría de Grabación, quedó ubicado en el 7083 de Hollywood Boulevard con la estrella número 2,852. La ceremonia reunió a colegas, ejecutivos de la industria y seguidores que acompañaron al grupo originario de Zapata, Texas, en uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

La distinción también celebra un repertorio que ha marcado a varias generaciones. Canciones como “Fuerte no soy”, “Y todo para qué”, “Coqueta” y “Enséñame a olvidarte” permanecen entre los mayores éxitos de la agrupación y continúan sumando millones de reproducciones en plataformas digitales.

Homenaje a su influencia en la música mexicana

El acto de develación, que se extendió por cerca de media hora, contó con la participación de la periodista Jessica Maldonado, el productor Edgar Barrera y de Nir Seroussi, presidente de Interscope Capitol Miami, quienes destacaron la importancia de Intocable para el desarrollo de la música mexicana contemporánea.

“Ellos son verdaderos íconos de la identidad mexicano-americana y pioneros de la música mexicana moderna, trascendiendo generaciones y fronteras”, expresó Maldonado. “Somos una comunidad de inmigrantes, y su éxito representa a todos esos latinos”, agregó.

Por su parte, Seroussi aseguró que la influencia del grupo ha sido determinante para los artistas que llegaron después: “Ellos no sólo construyeron un legado, sino que también le mostraron al mundo lo que la música mexicana podía ser. Hoy en día, muchos de esos artistas están caminando por el camino que Intocable creó”, afirmó.

Barrera también recordó que conoció la música del grupo cuando era adolescente y explicó que su historia lo inspiró a sentirse orgulloso de crecer en una ciudad fronteriza: “Quiero que sepan lo importantes que son para las nuevas generaciones, y cómo nos han guiado y abierto puertas”, señaló.

El agradecimiento de Ricky Muñoz

Intocable nació a principios de la década de 1990 en Zapata, Texas, y actualmente está integrado por Ricky Muñoz, René Martínez, Sergio Serna, Johnny Lee Rosas, Alex Gulmar y Félix Salinas. Su propuesta mezcla sonidos de la música tejana, norteña, pop, rock y cumbia, una combinación que ha definido su identidad artística.

Al recibir la distinción, Ricky Muñoz dedicó unas palabras de agradecimiento a quienes han acompañado el camino de la agrupación: “Gracias por esta experiencia y por ponernos aquí”, expresó. Después reconoció el respaldo de su familia, del equipo de trabajo y de sus seguidores, antes de destacar a quienes hacen posible cada nuevo lanzamiento: “Ah, y los más importantes…los compositores que nos dan sus canciones y sus obras porque todo empieza con una canción”.

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