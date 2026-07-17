La segunda parte de “Cien años de soledad” muestra el tráiler para su estreno en Netflix

Una de las historias que no pierde vigencia con el pasar de los años es la escrita por el recordado Gabriel García Márquez, “Cien años de soledad”, y su adaptación en el cine presentará su segunda parte igualmente a través de la plataforma de Netflix. Este viernes compartieron el tráiler oficial de esta segunda producción.

Esta nueva parte llega casi dos años después del estreno de la primera muestra y estará disponible a partir del 5 de agosto, con la trágica caída del pueblo de Macondo tomando el protagonismo, y el episodio del Gran Final será estrenado después, el 26 de agosto.

¿Sobre qué trata “Cien años de soledad”?

La mayor obra del escritor colombiano cuenta la historia de las siete generaciones de la maligna familia Buendía en el pueblo de Macondo, una menuda comunidad llena de fantasías que se entremezclan con la realidad.

García narra desde el nacimiento hasta la caída de ese misterioso pueblo, lo que se mostrará en esta nueva entrega. El éxito del libro de Márquez fue tan grande que fue ganador del Premio Nobel de la Literatura en 1982.

Tráiler de la segunda parte en Nétflix

Esta segunda parte contará con siete capítulos previos al episodio final. En las imágenes del tráiler se muestran inicialmente una serie de eventos que alimentan los hechos extraños de la población de Macondo: relaciones, disturbios, abusos, fiestas, alegrías y más.

Hasta el momento donde comenzó el lento declive que acaba con la maldición de la familia Buendía gracias a un huracán que deja en ruinas a esta población, quedando muy pocas personas sobrevivientes.

Parte del reparto

Julián Román como los gemelos José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo.

Claudio Cataño como el Coronel Aureliano Buendía.

Marleyda Soto como Úrsula Iguarán.

María Adelaida Puerta como Amaranta Buendía.

Ángela Cano como Petra Cotes.

Carla Baratta como Fernanda del Carpio.

Daniella Reyes como Remedios, la Bella.

Juanita Molina como Meme.

Habla la directora Laura Mora

“Cada capítulo de esta segunda parte es como una película. Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional”, expresó Laura Mora en un comunicado.

La narrativa puede ser la misma, pero lo que es seguro es que estos directores aprovecharon todos los recursos que tenían a disposición para llevar el final a otro nivel y esperan que las personas que vean la segunda parte queden tan satisfechas como ellos del resultado final. “Cien años de soledad“, una literatura que enorgullece a Latinoamérica y ahora dio un paso agigantado en la industria cinematográfica.

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