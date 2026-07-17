Dua Lipa está en contra del proyecto turístico de Ivanka Trump en Albania

La estrella pop Dua Lipa ha dado su opinión sobre el proyecto turístico que Ivanka Trump quiere desarrollar en Albania. Aprovechó su podcast “Service95 Book Club” para hablar sobre el tema junto con la escritora albanesa Lea Ypi.

Dua Lipa nació en el Reino Unido, pero tiene origen albanés y kosovar, por lo que su opinión en el tema es bien recibida, al mismo tiempo que muchas personas en el país protestan en contra del desarrollo de este resort.

Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha seguido en marcha con la construcción pese a las protestas y los argumentos que tienen las personas sobre por qué no se debe hacer ese desarrollo.

La negativa de los albaneses y otras organizaciones es que esta construcción afectará el área natural de algunos animales como flamencos, focas y tortugas marinas. Justamente, a eso hizo referencia la cantante recién casada en el podcast: “Lo que realmente me preocupa es que el gobierno pueda simplemente cambiar la ley para eliminar la protección ambiental sin ningún tipo de consulta pública. Me resulta muy inspirador ver cuánto le importa a la gente”.

Que Dua Lipa hablara sobre el tema fue reconocido por varios de los activistas que están reclamando. Por ejemplo, la BBC compartió declaraciones de una de esas personas: “Confío en que su voz ayudará a atraer mayor atención internacional a esta lucha y a dar mayor visibilidad a las preocupaciones de las personas que protestan en Tirana”.

Hay que recordar que la intención de la hija de Donald Trump es construir un recinto turístico en Sazan, una isla deshabitada que en el pasado sirvió como base militar de la era comunista. Ivanka ha hablado abiertamente sobre el tema y cómo conoció esta isla.

“Íbamos en el barco de un amigo y paramos a nadar. Así fue como lo encontramos. Nadamos hasta las islas, hicimos una caminata descalzos hasta la cima y quedamos completamente cautivados. Y desde entonces, ese recuerdo nos ha acompañado”, contó en el podcast de David Senra.

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