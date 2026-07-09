“El Problema Final”, la nueva miniserie española que tiene fecha de estreno en Netflix

La plataforma de Netflix no descansa en su misión de mostrarle nuevo contenido de manera frecuente a todo su público y, en esta ocasión, presentaron la nueva miniserie española que estrenarán el próximo 25 de septiembre, titulada “El Problema Final”.

Esta producción está inspirada en la novela de misterio del escritor Arturo Pérez-Reverte y contará con cuatro episodios, los cuales prometen ser bastante interesantes. En la dirección, el encargado es Félix Vizcarret, mientras que los guionistas son Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré. Contando además con un destacado reparto bastante reconocido en el país europeo.

Sinopsis

La historia se remonta a 1959, cuando una tormenta destroza algunas ciudades de España, lo que llegó a afectar también a la isla de Utakos, cerca de Mallorca, donde 13 huéspedes de un lujoso hotel terminan aislados sin ningún tipo de conexión con el mundo exterior, y el descubrimiento de un crimen lo cambia todo.

Una turista inglesa llamada Edirh Mander aparece muerta y las pistas indicaron que se trataba de un asesinato, aunque lo quisieran vender como un suicidio. Es por esa razón que el actor Benjamin Basil se ve obligado a convertirse en un real detective para dar con la persona que cometió la injusticia, la cual evidentemente debería encontrarse entre los 13 huéspedes, donde está incluido incluso el personal del hotel.

Tráiler

El primer tráiler de esta producción fue presentado este martes. El personaje principal es Basil, quien se encarga en la escena de ir paseando por los pasillos, mientras va nombrando a cada uno de los que se encuentran allí con él, con sus respectivas cualidades.

Para presentarse a él de último, recordando que interpretó al personaje de Sherlock Holmes en una de las series donde trabajó y finalizó con la frase: “¡Que empiece el juego!”.

Reparto

Jose Coronado como Basil (el actor reconvertido en detective).

María Valverde como Adela Figueroa, una misteriosa joven alojada en el lugar.

Martiño Rivas como Foxá, un joven escritor de novelas de intriga.

Maribel Verdú como la señora Ausländer, gerente del hotel aislado.

Gonzalo de Castro en el papel de Fonseca, un ambicioso director de cine.

Cristina Kovani interpretando a una apasionada actriz joven.

José Condessa y Pepón Nieto completando el grupo de sospechosos.

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