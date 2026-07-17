NYC Parks abre campamentos gratuitos: fechas, parques y cómo participar en el sorteo

Encontrar un respiro del ritmo acelerado de la ciudad de Nueva York no siempre implica salir de la ciudad. Este verano, los residentes tendrán la oportunidad de cambiar el ruido del tráfico por el sonido de la naturaleza gracias al programa de campamentos gratuitos de NYC Parks, que permitirá pasar una noche al aire libre en algunos de los parques más emblemáticos de los 5 distritos.

La iniciativa ofrece una experiencia diferente para familias, parejas y grupos de amigos que quieran disfrutar de la naturaleza sin abandonar la Gran Manzana. Además de dormir bajo las estrellas, los participantes podrán formar parte de actividades organizadas por los Urban Park Rangers, quienes permanecen en el lugar durante toda la noche para garantizar una experiencia segura y entretenida.

¿Qué incluyen los campamentos gratuitos de NYC Parks?

Una de las mayores ventajas del programa es que no hace falta contar con equipo de campamento. NYC Parks proporciona las tiendas de campaña, por lo que los asistentes únicamente deben llevar su saco de dormir, ropa de cama y los artículos personales indispensables para pasar la noche.

Durante cada jornada, los guardas forestales urbanos organizan distintas actividades para todas las edades, entre ellas:

* Paseos nocturnos guiados por la naturaleza

* Fogatas comunitarias

* Narración de cuentos

* Preparación de s’mores alrededor del fuego

* Actividades educativas sobre el entorno natural de los parques

El objetivo es acercar a los neoyorquinos a los espacios verdes de la ciudad y ofrecer una experiencia de convivencia con la naturaleza sin necesidad de recorrer largas distancias.

Calendario de campamentos gratuitos en NYC

Las jornadas de acampada se realizarán entre finales de julio y agosto de 2026 en distintos parques de los 5 distritos.

Estas son las fechas confirmadas:

* 24 de julio: Blue Heron Nature Center (Staten Island).

* 26 de julio: Alley Pond Adventure Course (Queens).

* 2 de agosto: Orchard Beach, Pelham Bay Park (Bronx).

* 8 de agosto: Salt Marsh Nature Center, Marine Park (Brooklyn).

* 14 de agosto: Central Park (Manhattan).

* 15 de agosto: Alley Pond Adventure Course (Queens).

* 16 de agosto: Blue Heron Nature Center (Staten Island).

* 28 de agosto: Inwood Hill Park (Manhattan).

* 30 de agosto: Van Cortlandt Nature Center (Bronx).

Cada uno de estos lugares ofrece escenarios completamente distintos, desde playas urbanas hasta bosques y humedales que permiten descubrir otra cara de la ciudad.

La fogata con bombones está incluida en estos campamentos. (Foto: Shutterstock)

Cómo participar en el sorteo de NYC Parks

Debido a la gran demanda, las plazas no se asignan por orden de inscripción. Todos los participantes deben ingresar a un sorteo gratuito.

El proceso es sencillo:

1) Crear una cuenta en la plataforma NYC Parks/Xplor Recreation.

2) Revisar el periodo de inscripción, correspondiente a cada campamento.

3) Presentar la solicitud durante los 4 días en que permanezca abierto el registro.

4) Esperar el correo electrónico con el resultado del sorteo, ya que los ganadores son seleccionados de manera aleatoria.

Las autoridades recomiendan estar atentos a las fechas de inscripción, ya que cada evento cuenta con su propio periodo de registro y las oportunidades para participar son limitadas.

¿Qué llevar para disfrutar la experiencia?

Aunque las tiendas de campaña están incluidas, los organizadores recomiendan acudir bien preparado para disfrutar plenamente de la noche.

Entre los artículos sugeridos se encuentran:

* Saco de dormir

* Almohada o ropa de cama

* Repelente contra insectos

* Calzado cómodo y cerrado para las caminatas

* Botella de agua reutilizable

* Refrigerios adicionales

* Ropa adecuada para las temperaturas nocturnas

Los tradicionales s’mores estarán incluidos en las actividades organizadas por los Urban Park Rangers, por lo que los asistentes no tendrán que preocuparse por llevar los ingredientes.

Una oportunidad para redescubrir los parques de NYC

Aunque millones de personas visitan los parques de la ciudad cada año, pocas tienen la oportunidad de permanecer en ellos después del atardecer. Este programa permite conocer estos espacios desde una perspectiva completamente distinta, disfrutando del cielo nocturno y de la biodiversidad que emerge cuando cae la noche.

Además de fomentar el contacto con la naturaleza, la iniciativa busca acercar a los neoyorquinos a la amplia red de parques urbanos que existe en la ciudad y promover actividades recreativas accesibles para todos los públicos.

Con experiencias que combinan educación ambiental, convivencia y aventura, los campamentos gratuitos de NYC Parks se han convertido en una de las propuestas más atractivas del verano. Quienes deseen vivir la experiencia deberán estar pendientes de la apertura de cada sorteo, ya que la demanda suele ser alta y los lugares disponibles son limitados. Para muchos, será la ocasión perfecta para cambiar, aunque sea por una noche, el paisaje de concreto por un cielo lleno de estrellas.

Sigue leyendo:

* Los 10 mejores lugares para nadar en Nueva York este verano

* NYC ofrecerá cuidado infantil gratis con “Noche Libre para Padres”: fechas, registro y centros participantes

* Final del Mundial 2026: así puedes conseguir boletos gratis para la gran fiesta en Central Park