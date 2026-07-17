¿Por qué se elevan los triglicéridos? El verdadero detonante no son las grasas

Un diagnóstico de colesterol y triglicéridos altos nos obliga a hacer ajustes en la alimentación para buscar el equilibrio. Lo más lógico es pensar de inmediato en reducir los niveles de grasa; sin embargo, el verdadero detonante es el azúcar y los carbohidratos simples ricos en azúcares refinados.

El doctor Elías Suvalsky Zarkin, médico cirujano, educador en diabetes y el especialista de canal especializado Diabesmart, explica que, más allá de los mitos comunes, “lo que más sube los triglicéridos no son las grasas. Quédate en este artículo porque te voy a explicar qué es lo que realmente los está elevando”.

¿Por qué se elevan los triglicéridos?

Un experto en diabetes recuerda que regular los niveles de azúcar en sangre es la estrategia principal para prevenir enfermedades coronarias. Crédito: Shutterstock

Los triglicéridos son el tipo de grasa más abundante en el cuerpo humano, ya que tienen la función principal de proporcionar energía al organismo.

Por ser un tipo de lípido, durante mucho tiempo se asoció el consumo de grasas de la dieta con el aumento de los triglicéridos en sangre. Lo cierto es que es el consumo excesivo de azúcar el que los eleva considerablemente, incrementando el riesgo de sufrir:

Enfermedades coronarias: incrementan el riesgo de sufrir infartos al corazón e infartos cerebrales.

incrementan el riesgo de sufrir e infartos cerebrales. Aterosclerosis: favorece la acumulación de placas de grasa dentro de las arterias, lo que reduce su diámetro y dificulta el flujo sanguíneo .

favorece la acumulación de placas de grasa dentro de las arterias, lo que reduce su diámetro y dificulta el . Pancreatitis: los niveles extremadamente elevados están asociados a una inflamación importante, aguda y dolorosa del páncreas.

los niveles extremadamente elevados están asociados a una inflamación importante, aguda y dolorosa del páncreas. Síndrome metabólico: se relacionan íntimamente con la presión alta, la obesidad y los niveles de glucosa elevada.

¿Por qué debe importarte cuidar tus triglicéridos? Principalmente para evitar infartos al corazón, que son la primera causa de muerte entre quienes viven con diabetes.

El verdadero enemigo: el exceso de azúcar

El doctor Suvalsky Zarkin aclara que, aunque solemos culpar a las grasas, los azúcares son los principales responsables de elevar los triglicéridos.

Los triglicéridos se forman para crear una reserva de energía proveniente de la glucosa, que es la principal fuente de combustible natural para el cuerpo. Sin embargo, cuando se consume demasiada azúcar y el cuerpo detecta un exceso de energía, el hígado y los músculos comienzan a almacenar ese excedente.

“Cuando esas reservas se saturan, el cuerpo convierte esa glucosa en triglicéridos. Es decir, en grasa muy comprimida que se almacenará para momentos de ayuno o entre comidas”, explica el especialista.

¿Cuáles son los tipos de azúcar que elevan los triglicéridos?

Los azúcares que más rápido elevan tus niveles en sangre son los de absorción rápida:

Azúcar de mesa

Refrescos , jugos de frutas y bebidas azucaradas

, jugos de frutas y bebidas azucaradas Dulces y pan dulce

Carbohidratos refinados (pan blanco, pasta blanca, papas fritas)

¿Qué pasa con las grasas de la dieta?

Suvalsky Zarkin advierte que no es que la grasa de los alimentos no tenga nada que ver. Sí está relacionada, pero tras años de investigaciones se ha cambiado el enfoque que se manejaba durante las décadas de los 80 y 90, cuando las dietas low-fat (bajas en grasa) eran la norma.

En la actualidad existe una diferenciación muy importante sobre el tipo de grasas y cómo estas afectan al cuerpo:

Grasas que debes limitar (porque elevan los triglicéridos): Las grasas saturadas (carnes rojas grasas, mantequilla, quesos enteros, aceite de palma y de coco) y las grasas trans (alimentos procesados, galletas, bollería y comida rápida).

Grasas beneficiosas (que ayudan a reducirlos): Las grasas monoinsaturadas (aceite de oliva, nueces, aguacate) y las grasas poliinsaturadas (pescados azules ricos en omega-3, semillas y aceites vegetales).

¿Cómo regular los niveles de azúcar en sangre?

Los expertos como Suvalsky Zarkin coinciden en afirmar que la mejor estrategia para mantener tus niveles en un rango saludable es llevar una alimentación balanceada, con una baja ingesta de azúcares simples y carbohidratos procesados, acompañada siempre de un estilo de vida activo y en movimiento.

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