5 alimentos comunes que están elevando tu colesterol (según la ciencia médica)

Un diagnóstico de colesterol y triglicéridos altos invita a tomar medidas de inmediato para equilibrar el organismo. Esto se puede lograr con una alimentación que priorice reducir aquellos alimentos que los disparan.

Los expertos coinciden en afirmar que los niveles de colesterol alto suelen ser el reflejo de un estilo de vida poco saludable, donde influyen el sedentarismo, el tabaquismo y, un factor clave, una alimentación inadecuada.

¿Qué es el colesterol y por qué se descontrola?

Aunque solemos relacionar el colesterol con algo puramente negativo, lo cierto es que es clave para la formación de células. El hígado produce el colesterol natural que el cuerpo necesita; sin embargo, el exceso de este lípido puede convertirse en un problema grave, según advierte la Asociación Americana del Corazón.

El Dr. Nick West, cardiólogo, director médico y vicepresidente divisional de asuntos médicos globales de la división vascular de Abbott, explica que la cantidad de colesterol que circula en la sangre está determinada genéticamente, pero que es indispensable considerar el impacto directo de la dieta.

La dieta DASH: El plan respaldado por la ciencia para equilibrar tu organismo

Para contrarrestarlo, el experto propone adoptar la dieta DASH (Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión) para equilibrar los niveles de colesterol en sangre. Este modelo de alimentación se compone principalmente de verduras, frutas y cereales integrales, e incluye productos lácteos bajos en grasa o sin grasa, pescado, aves, legumbres y frutos secos.

Por su parte, el Dr. West junto a la dietista registrada Theresa Gentile, portavoz nacional de la Academia de Nutrición y Dietética, recomiendan regular o limitar cinco alimentos que aumentan el colesterol LDL en la sangre, elevando directamente el riesgo cardiovascular:

Los 5 alimentos que debes limitar si tienes el colesterol alto

1. Carne de res

Es rica en grasas saturadas. Los expertos indican que una porción de 100 gramos contiene aproximadamente 99 miligramos de colesterol y 29.4 gramos de grasas saturadas. Estudios recientes vinculan el consumo de carne roja y carnes procesadas con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes. El Dr. West aclara que se puede comer con moderación por su valioso aporte de proteínas, hierro y vitamina B12. La recomendación es consumirla de 2 a 3 veces por semana, eligiendo cortes magros.

2. Embutidos

Las salchichas, el salami y los embutidos en general deben consumirse con mucha precaución debido a que se elaboran con los cortes de carne más grasos. Además, contienen grandes cantidades de sodio, lo que incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

3. Aceites tropicales

El aceite de palma y el aceite de coco, según las guías de salud cardiovascular, elevan tanto el colesterol malo (LDL) como el bueno (HDL). Como alternativas más saludables, los especialistas recomiendan priorizar el aceite de oliva o el de aguacate siempre que sea posible.

4. Comida frita

Sumergir los aros de cebolla, las papas y otros alimentos en aceite caliente hace que estos absorban una gran cantidad de lípidos, disparando su aporte calórico y de grasas. La comida frita es rica en grasas trans, las cuales elevan drásticamente el colesterol “malo” (LDL) y reducen el bueno, aumentando la mortalidad por causas cardíacas.

5. Galletas con chispas de chocolate y repostería

Los productos horneados procesados como galletas, pasteles y magdalenas están elaborados con harinas refinadas, azúcar y grandes cantidades de mantequilla o manteca vegetal. Esto los convierte en productos con un peligrosísimo contenido de grasas saturadas.

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