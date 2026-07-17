Ya son 10 los participantes revelados para “La Casa de los Famosos México”

Diariamente se siguen revelando nuevos habitantes para el inicio de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” y este jueves se completó la primera decena con la actriz Arantza Ruíz, quien realizó la variedad de dinámicas de bienvenida al reality.

Desde La talentosa se une a los talentos de: Ernesto Languardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Cynthia Klitbo, Yahir, Flor Vigna, Masad Altamimi y ahora, Arantza Ruíz.

Se mantiene la dinámica de un hombre, luego una mujer y viceversa. Van cinco de cada género; no obstante, las personalidades, de acuerdo a su exposición artística, son diferentes y la revelación de habitaciones será determinante en la convivencia, al menos en los primeros días del reality.

Esto dice Arantza Ruíz tras sumarse a “La Casa de los Famosos México 4”

Lo primero que lanzó Arantza fue una advertencia al resto de los participantes: “Cuando realmente me enojo, tengo una lengua muy filosa“. No obstante, contrastando su propia perspectiva, asegura que va a aportar amor y paz a la casa, asegurando que será una especie de habitante que ayude a “calmar las aguas”.

Asimismo, Ruíz añadió que tiene una “batería social muy corta” y que en muchas ocasiones simplemente opta por retirarse a una esquina a meditar. La actriz que cuenta con una grandiosa participación en “La Rosa de Guadalupe” afirmó que prefiere pasar desapercibida.

Todo parece indicar que el próximo habitante en ser revelado será un hombre, debido a que una de las pistas es una motocicleta. La lista de participantes evidentemente irá subiendo con el pasar de los días.

Horario de la “Casa de los Famosos México 4”

Esta producción será estrenada el 26 de julio a las 8:30 p.m. (hora local) y contará con transmisión en las cadenas de Las Estrellas, Canal 5, Vix y El Nueve.

Las emisiones semanales serán de lunes a viernes a las 10:00 p.m. y Vix mantendrá la emisión en vivo durante las 24 horas del día.

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