Las mejores fiestas para ver la final del Mundial 2026 en Nueva York y Nueva Jersey

La final del Mundial 2026 no solo se jugará dentro del estadio. Mientras España y Argentina se enfrenten por el título más importante del fútbol internacional, miles de aficionados en Nueva York, Nueva Jersey y el área triestatal podrán vivir el partido en espacios públicos preparados para convertir la jornada en una auténtica celebración deportiva.

El duelo entre la selección española y la campeona argentina está programado para este domingo a las 3 p.m. (ET) en el NYNJ Stadium, pero quienes no tengan una entrada para el encuentro podrán reunirse en distintos puntos de la región para seguir cada minuto de la definición mundialista.

Desde Manhattan hasta Westchester, pasando por Brooklyn, Queens, Staten Island, El Bronx y varias ciudades de Nueva Jersey, las autoridades y organizaciones locales organizaron watch parties con pantallas gigantes, actividades familiares y una atmósfera pensada para reunir a comunidades enteras alrededor del fútbol.

Nueva York se prepara para una final mundialista histórica

En Manhattan, algunos de los escenarios más emblemáticos de la ciudad serán protagonistas de la jornada. Central Park recibirá a aficionados que quieran disfrutar del partido al aire libre, en uno de los espacios verdes más reconocidos del mundo y con el ambiente multicultural que caracteriza a la ciudad.

Otro de los puntos destacados será Pier 86, frente al Intrepid Museum, donde los seguidores podrán combinar la emoción del encuentro con una vista privilegiada del río Hudson. El lugar promete convertirse en uno de los centros de reunión más llamativos para quienes busquen una experiencia diferente.

El Museo Americano de Historia Natural (AMNH) también formará parte de las celebraciones, sumándose a una lista de espacios que reflejan la dimensión global que alcanzó el Mundial 2026 en la ciudad.

Los eventos organizados en todo NYC para disfrutar de la final del Mundial 2026 son para gozarlos en familia. (Foto: Julio Cortez/AP)

En Brooklyn, la pasión futbolera llegará a Brooklyn Bridge Park, donde Adidas organizará su “Home of Soccer”, un punto diseñado para reunir a seguidores del deporte con actividades especiales y una experiencia centrada en la cultura del fútbol.

Queens tendrá su propia celebración en el jardín frontal de Queens Borough Hall, mientras que Staten Island recibirá a los aficionados en el Staten Island Museum at Snug Harbor. En El Bronx, el ambiente mundialista se instalará en El Bronx Beer Hall, otro punto donde los seguidores podrán compartir el partido en comunidad.

Nueva Jersey y Westchester también tendrán sus propios escenarios

Del otro lado del río Hudson, Nueva Jersey prepara varias alternativas para los fanáticos que quieran vivir la final con miles de personas. En Jersey City se realizará el “Around the World Watch Party” en Claremont Avenue, una celebración que busca representar la diversidad cultural del estado durante el partido más esperado del torneo.

Paterson será otro de los focos de atención con una reunión en el histórico Hinchliffe Stadium, un lugar cargado de historia que abrirá sus puertas para recibir a seguidores del fútbol internacional.

En Newark, el “Newark Fan Village” será uno de los espacios principales para seguir la final. La ciudad, conocida por su gran diversidad de comunidades latinoamericanas y europeas, espera una jornada marcada por la emoción, los cánticos y la convivencia entre aficionados de distintas nacionalidades.

Fuera de los 5 distritos de Nueva York, Westchester County también se suma a la fiesta. En Valhalla, el World Cup Watch Experience en Kensico Dam Plaza ofrecerá otra opción para quienes prefieran alejarse del centro urbano y disfrutar del encuentro en un entorno abierto.

Con múltiples opciones para seguir el encuentro, la recomendación para los asistentes es llegar con anticipación, revisar las condiciones de cada evento y prepararse para una tarde en la que el fútbol será el punto de encuentro de toda la comunidad triestatal.

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