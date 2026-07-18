Conducir más rápido apenas te ahorra unos segundos, pero podría costarte cientos de dólares al año

Acelerar para llegar antes al trabajo, dejar a los hijos en la escuela o cumplir con todos los pendientes del día puede salir muy caro. Un estudio publicado el 16 de julio de 2026 en la revista Nature Communications Sustainability concluyó que exceder el límite de velocidad apenas reduce 54 segundos del trayecto diario, pero provoca un consumo excesivo de combustible que puede costar a los conductores estadounidenses hasta $26 millones de dólares cada día.

La investigación, realizada por especialistas de la Universidad de Minnesota, analizó 120 millones de viajes en todo Estados Unidos y encontró que el tiempo ganado por ir a exceso de velocidad es mínimo frente al mayor consumo de gasolina.

El hallazgo cobra especial relevancia para las familias, ya que los precios del combustible se mantienen altos y moderar la velocidad es una forma efectiva de ahorrar. Además del riesgo de seguridad que implica circular a alta velocidad.

El costo silencioso de pisar el acelerador

En su medición, los investigadores usaron datos de redes viales, límites de velocidad y elevación del Servicio Geológico de Estados Unidos para estudiar viajes en carreteras con límites de 45 mph o más, durante cuatro miércoles de 2021. Como resultado, encontraron que más del 43% de los viajes incluyó al menos un episodio de exceso de velocidad, y los conductores pasaron casi el 12% de su tiempo manejando por encima del límite permitido.

Si todos los conductores de vehículos de combustión interna respetaran los límites permitidos, el país ahorraría un promedio de $22 millones de dólares diarios en combustible, 6.7 millones de galones de gasolina y 57,000 toneladas métricas de dióxido de carbono que no irían a la atmósfera, según cálculos basados en los precios de ese momento. Eso equivale, de acuerdo con los investigadores, a sacar de circulación a 5.5 millones de vehículos de pasajeros.

Con los precios actuales de la gasolina y el aumento en las millas recorridas, el ahorro potencial sube a cerca de $26 millones de dólares y 7.2 millones de galones cada día. Mientras que con el dinero ahorrado, muchas familias podrían pagar parte de su renta, la comida o el pago de otras deudas.

¿Por qué conducir más rápido no ahorra tiempo de viaje?

“Si tu meta es recortar un minuto, entonces tienes que conducir rápido. Si el objetivo es llegar a tu destino de manera segura y ahorrar combustible, entonces quizá conduzcas más lento que el límite de velocidad”, explicó William Northrop, profesor de ingeniería mecánica en la Universidad de Minnesota y coautor del estudio.

Con una distancia diaria promedio de 28.6 millas, conducir dentro del límite señalado equivale apenas a pasar 54 segundos más al día de trayecto. Esto contradice la percepción común de que ir más rápido ayuda a ahorrar tiempo del viaje.

El estudio también consideró el uso de vehículos eléctricos en California, dado su nivel de adopción en ese estado. “Encontramos que conducir más lento también es beneficioso para los vehículos eléctricos”, concluyó Northrop.

Lo que cambia según el estado donde manejas

El comportamiento al volante no es uniforme en todo el país. Nevada registró tanto alta prevalencia de viajes rápidos como alto excedente de velocidad, mientras que Florida, Georgia y Carolina del Norte mostraron muchos recorridos rápidos que no necesariamente exceden el límite.

En contraste, Montana, Wyoming, Idaho y Dakota del Sur presentaron baja prevalencia de exceso de velocidad. Para quienes viven o viajan entre estos estados, el hábito de acelerar rara vez compensa el gasto adicional en combustible.

¿Qué puedes hacer para ahorrar de verdad al conducir?

Frente a estos datos, hay acciones concretas que cualquier conductor puede aplicar desde hoy mismo para reducir el gasto en gasolina sin perder tiempo significativo:

Respetar el límite de velocidad señalizado , especialmente en carreteras de 45 mph o más, donde el impacto en el consumo es mayor.

, especialmente en carreteras de 45 mph o más, donde el impacto en el consumo es mayor. Evitar aceleraciones y frenados bruscos , ya que un manejo agresivo puede reducir el rendimiento del combustible entre 10% y 40% en tráfico urbano.

, ya que un manejo agresivo puede reducir el rendimiento del combustible entre en tráfico urbano. Usar el control de crucero en carretera para mantener una velocidad constante y estable.

Rob Middleton, científico investigador asociado de ingeniería mecánica en la Universidad de Michigan, quien no participó en el estudio, calificó la investigación como sólida:

“Es un número grande, pero es una fracción pequeña”, explicó, al comparar el ahorro potencial frente al consumo diario de gasolina en EE.UU., que ronda los 375 millones de galones. Aun así, añadió que “es una ganga solo en el sentido de que no es complicado modificar este hábito”.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre hábitos de manejo para ahorrar combustible

¿Cuánto dinero se puede ahorrar si maneja al límite de velocidad permitido?

El estudio calcula un ahorro colectivo de hasta $26 millones de dólares diarios en combustible para todo el país, considerando los precios actuales de la gasolina.

¿Realmente conducir rápido no ahorra tiempo?

Prácticamente no. En un trayecto diario promedio de 28.6 millas, respetar el límite añade solo 54 segundos al recorrido.

¿Qué porcentaje de conductores excede el límite de velocidad?

Más del 43% de los viajes analizados incluyó al menos un episodio de exceso de velocidad, según el estudio de la Universidad de Minnesota.

¿Este ahorro aplica también a autos eléctricos?

Sí, el análisis en California mostró que conducir más lento también beneficia el rendimiento energético de los vehículos eléctricos.

¿Qué otros hábitos ayudan a ahorrar gasolina además de bajar la velocidad?

Evitar frenados y aceleraciones bruscas, usar control de crucero y mantener las llantas correctamente infladas pueden mejorar el rendimiento del combustible.

Conclusión

Con el precio de la gasolina rondando los $4 dólares por galón y sin señales claras de que baje pronto, cada segundo “ganado” al acelerar podría costar más de lo que aparenta ahorrar. Para el conductor promedio, el verdadero riesgo no está en llegar unos segundos tarde, sino en seguir pagando de más en la bomba por un hábito que, según la ciencia, apenas mueve la aguja del reloj.

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