NY frena el exceso de velocidad con la instalación obligatoria de dispositivos de control

Por motivo de una nueva ley aprobada el martes, los conductores que excedan la velocidad de sus automóviles se verán obligados a instalar dispositivos limitadores de velocidad en sus vehículos.

La medida, aprobada como parte del presupuesto del estado de Nueva York, exigirá a las personas detrás del volante con 16 o más infracciones por exceso de velocidad detectadas por radares en un año que instalen un dispositivo limitador de velocidad con tecnología GPS para evitar que los conductores superen los límites de velocidad establecidos.

La ley entrará en vigencia aproximadamente un año después de que la gobernadora Kathy Hochul firme el presupuesto, y se aplicará solo a las infracciones que se produzcan tras esa fecha.

“Nueva York advierte a estos conductores que exceden la velocidad”, señaló Hochul en una rueda de prensa a inicios de mayo. “No infringirán nuestras leyes ni pondrán en peligro a niños, peatones y otros conductores que merecen sentirse seguros“.

Dicha ley se basa en el programa de cámaras de vigilancia en zonas escolares que ya tiene la ciudad.

De acuerdo con la ley estatal, las cámaras solo pueden usarse dentro de un radio de un cuarto de milla de una escuela; en la zona escolar de la ciudad, las cámaras funcionan las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Los dueños registrados reciben una multa de $50 dólares por correo cuando su vehículo es registrado circulando a más de 10 mph por encima del límite establecido en una de las 750 zonas escolares con cámaras de la Gran Manzana.

La nueva ley apunta a un reducido grupo de conductores: cerca de 14,600 vehículos siguen pasando la velocidad por delante de las cámaras pese a las repetidas multas que reciben, informó New York Post.

De acuerdo con un informe de Transportation Alternatives que analizó los datos de las cámaras de velocidad, los conductores que exceden la máxima velocidad suelen usar vehículos de alta gama.

El mencionado grupo halló que los reincidentes solían conducir BMW, Mercedes-Benz, Audi y grandes SUV de lujo de último modelo.

Asimismo, la ley contempla sanciones progresivas. Las personas detrás del volante que ignoren la orden de instalar el dispositivo podrán ser multadas con entre $1,500 y $2,500 dólares.

Si no instalan los dispositivos en un plazo de 45 días después de la fecha límite, el Departamento de Vehículos Motorizados puede suspender la matrícula del automóvil.

Cualquiera que sea sorprendida manipulando o tratando de eludir un limitador de velocidad se enfrenta a las mismas multas, además de una suspensión de la matrícula de un año y un tiempo adicional con el limitador activado en su vehículo.

Un miembro de Families for Safe Streets, identificado como Sealy-McCrorey, padre de una niña de 13 años que murió arrollada por un conductor que iba a exceso de velocidad, aplaudió la medida.

La joven Niyell fue atropellada por un conductor que circulaba a alta velocidad en la intersección de la calle 110 Oeste y la avenida Manhattan en 2024.

“Como padre que perdió a su hija a causa de un conductor que iba a exceso de velocidad, por fin puedo dormir tranquilo sabiendo que Nueva York pondrá freno a los conductores más imprudentes de nuestras calles”, declaró Sealy-McCrorey. “Niyell merecía algo mucho mejor, y espero que, gracias a esta ley, otros niños como ella puedan crecer y tener el futuro que merecen“.

Sigue leyendo:

• Muere conductor en Long Island tras brutal accidente que partió su vehículo en dos

• Video: explosión de auto MTA en el Bajo Manhattan cerca de la Bolsa de Valores de Nueva York

• Hispano acusado de choque en Manhattan que dejó dos muertos y varios heridos