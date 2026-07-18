Disney prepara el regreso de “The Mickey Mouse Club” con nuevas promesas

Mucho antes de que Britney Spears, Christina Aguilera o Ryan Gosling conquistaran el mundo del entretenimiento, compartieron escenario en un programa que marcó a toda una generación. Ahora, Disney quiere darle una nueva oportunidad a ese formato con el regreso de “The Mickey Mouse Club”, una de las producciones infantiles más emblemáticas de su historia.

Según informó el medio especializado Deadline, Disney+ ordenó la realización de un episodio piloto que buscará presentar una nueva generación de artistas jóvenes con la música, la creatividad y la expresión personal como ejes principales.

La nueva versión contará con 11 talentos emergentes. Entre ellos aparecen Hudson Stone, Casey Trotter y Brooklynn Pitts, quienes también protagonizarán la próxima película “Camp Rock 3”. El elenco se completa con Erianthe Akaata, conocida por “Young Rock”; Scarlett London Diviney, vinculada a “The Lion King”; Michael Cash, integrante de “Black Rabbit”; y Yonas Kibreab, quien participa en “Elio”, además de otros jóvenes intérpretes.

Un nuevo escenario para las futuras estrellas

La producción comenzará este mismo mes en Los Ángeles y estará a cargo de Fulwell Entertainment, la compañía responsable de proyectos como “The Kardashians”.

De acuerdo con la información publicada por Deadline, Disney pretende convertir nuevamente el programa en una plataforma para descubrir a algunos de los artistas jóvenes más prometedores del momento. La compañía explicó que la música, la innovación y la autoexpresión ocuparán un lugar central dentro del formato.

La iniciativa busca recuperar el espíritu que convirtió al programa en una referencia para varias generaciones de espectadores y en una importante vitrina para futuros cantantes, actores y bailarines.

Formato con décadas de historia

“The Mickey Mouse Club” nació a partir de una idea de Walt Disney para ofrecer espectáculos interactivos en salas de cine durante la década de 1930.

Años después dio el salto a la televisión, donde se emitió entre 1955 y 1958, antes de regresar con una nueva versión entre 1977 y 1979.

Sin embargo, fue la etapa desarrollada entre 1989 y 1996 la que terminó convirtiéndose en la más recordada. Aquella edición sirvió como punto de partida para las carreras de Britney Spears, Christina Aguilera y Ryan Gosling, además de impulsar a otros nombres que más tarde alcanzaron notoriedad, como Justin Timberlake, Keri Russell, JC Chasez, Rhona Bennett, Nikki DeLoach y Deedee Magno.

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