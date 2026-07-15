“Without Blood”, protagonizada por Salma Hayek, llegará a cines de EE.UU. en septiembre

Dos años después de su presentación en el Festival Internacional de Cine de Toronto, “Without Blood” finalmente se prepara para encontrarse con el público en las salas de Estados Unidos.

La película, dirigida por Angelina Jolie y protagonizada por Salma Hayek y Demián Bichir, llegará a los cines el próximo 18 de septiembre bajo el sello de Brainstorm Media, compañía que adquirió los derechos de distribución del largometraje.

La producción adapta la novela homónima de Alessandro Baricco y lleva a la pantalla una historia marcada por las consecuencias de la guerra. Según informó Variety, el filme explora temas como el trauma, la memoria, la sanación y las profundas huellas que dejan los conflictos armados. Además de dirigir la película, Angelina Jolie escribió el guion junto al propio Baricco.

Salma Hayek encabeza una historia sobre memoria y resiliencia

En “Without Blood”, Salma Hayek interpreta a Nina, una mujer que carga con heridas emocionales provocadas por la guerra y que decide enfrentarse a su pasado en busca de respuestas. Demián Bichir da vida al hombre que la acompaña en ese recorrido, mientras que el elenco también incluye al actor argentino Juan Minujín.

La actriz mexicana habló sobre la experiencia de trabajar bajo la dirección de Jolie en una entrevista con Variety: “Tener la oportunidad de ser dirigida por Angelina Jolie en ‘Without Blood’ fue una experiencia profundamente enriquecedora”, aseguró.

También destacó la sensibilidad de la cineasta al abordar la historia: “Su inteligencia emocional y su profunda sensibilidad dan vida a una historia sobre cómo las heridas que llevamos moldean quiénes llegamos a ser, y sobre la fortaleza necesaria para seguir adelante”, complementó.

El regreso de Angelina Jolie detrás de cámaras

La película reunió nuevamente a Angelina Jolie y Salma Hayek tres años después de compartir elenco en “Eternals”. La directora también valoró el trabajo realizado durante el rodaje y explicó qué espera provocar con la adaptación.

“La intimidad emocional y la apertura que nuestro elenco y equipo aportaron a esta película fueron extraordinarias, y fue emocionante formar parte de ello. Espero que las valientes interpretaciones de Salma y Demián inspiren el tipo de conversación que Baricco buscaba al escribir la novela”, expresó.

“Without Blood” representa el regreso de Angelina Jolie a la dirección cinematográfica desde “First They Killed My Father”, estrenada en 2017. Se trata de la sexta película de su carrera como directora, iniciada con “A Place In Time” en 2007.

Por su parte, Salma Hayek llegó a este proyecto tras concentrarse en su faceta como productora, en trabajos como “Como agua para chocolate”, aunque continúa desarrollando su carrera como actriz.

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