Incautan cuatro bienes de Charlie Zaa valorados en $14.1 millones por posible vínculo con paramilitares colombianos

La Fiscalía General de Colombia informó que incautó cuatro propiedades a nombre del cantante Charlie Zaa, debido a que se encuentran bajo investigación por un posible vínculo del artista con fuerzas paramilitares, según lo compartido por la agencia EFE.

Mediante un comunicado, indicaron que el excomandante del bloque de Tolima, Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, pudo haber recurrido a terceras personas para hacerse con distintos inmuebles y no levantar sospechas sobre el origen de la inversión. Por lo tanto, entre ellas el cantante de bolero, quien actualmente está bajo investigación, pero en casa.

¿Qué propiedades a nombre de Charlie Zaa fueron incautadas?

“Se trata de un centro comercial, dos discotecas y un hotel ubicados en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima)”, expresó la Fiscalía en el texto. La suma de estos inmuebles da un total de unos 14.1 millones de dólares.

En este caso, la investigación se abrió exactamente en 2025, donde se busca esclarecer si realmente Zaa tuvo vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En el comunicado, la justicia afirma que esos bienes pudieron haber sido adquiridos con recursos del Bloque Tolima de las AUC y utilizados posteriormente para el lavado de dinero.

¿Cómo fue implicado Charlie Zaa en este caso?

El experimentado cantautor pasó a ser sospechoso, gracias a los testimonios de parte de exintegrantes guerrilleros que colaboraron con la justicia colombiana y afirmaron que el artista estaba implicado en algunas operaciones.

Charlie habría sido la “cara visible” de bienes vinculados a alias Daniel, fallecido en 2009, según esos testimonios.

Charlie Zaa niega cualquier vínculo con paramilitares

Tras darse a conocer la noticia, un par de horas después, Charlie emitió un comunicado desmintiendo cualquier posible vínculo con estas fuerzas y afirmando que todos sus inmuebles son fruto de su carrera. A continuación, te mostraremos todo lo que expresó Zaa en su comunicado:

“A la opinión pública, a los medios de comunicación y a todos mis seguidores:

Durante más de treinta años he construido mi carrera, mi nombre y el patrimonio de mi familia con trabajo honesto, esfuerzo y dedicación. Por respeto a quienes me han acompañado durante este camino, considero necesario hacer la siguiente aclaración.

El proceso relacionado con algunos bienes de mi familia continúa en trámite. No existe una sentencia en mi contra, no existe una decisión judicial que haya declarado ilícito nuestro patrimonio y no existe una decisión definitiva de extinción de dominio. Las medidas conocidas por la opinión pública corresponden a una etapa inicial del proceso, en la que la defensa apenas comienza a ejercer plenamente su derecho a presentar las pruebas que demostrarán el origen completamente lícito de nuestros bienes.

He comparecido siempre ante las autoridades con total transparencia y continuaré colaborando con la justicia colombiana cada vez que sea requerido. Confío plenamente en el debido proceso, en la presunción de inocencia y en que será la evidencia —y no los titulares— la que permita establecer la verdad.

Agradezco profundamente las oraciones, los mensajes de apoyo y el respeto con el que muchas personas y diversos medios de comunicación han abordado esta situación. Su solidaridad ha sido una fortaleza para mí y para mi familia.

Seguiremos informando oportunamente cualquier decisión relevante dentro del proceso. Mientras tanto, continuaré haciendo lo que he hecho durante toda mi vida: trabajar, cantar y compartir con ustedes cada presentación del tour “Nacer de Nuevo”.

No les pido que me crean por anticipado; solo les pido que permitan que la verdad se conozca completa antes de emitir un juicio. Estoy convencido de que, cuando todas las pruebas sean valoradas con objetividad, la verdad prevalecerá“

Charlie finalizó con un texto bíblico: “El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá“, Proverbios 19:9.

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