Sable de Luke Skywalker en “The Empire Strikes Back” fue vendido por varios millones

No todos los recuerdos de Hollywood terminan en una vitrina cualquiera y de repente algunos se convierten en auténticos tesoros para los coleccionistas, especialmente cuando están ligados a escenas que marcaron la historia del cine. Ahora, el sable de luz utilizado por Luke Skywalker en “The Empire Strikes Back” (“El imperio contraataca”), acaba de alcanzar una cifra récord en una subasta.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la pieza fue vendida en Dallas, Texas, por $3,75 millones de dólares, lo que la convierte en el objeto de utilería más costoso comercializado hasta ahora dentro de la franquicia “Star Wars”.

El sable fue utilizado por Mark Hamill en la recordada confrontación con Darth Vader, una secuencia que culmina con una de las revelaciones más famosas de la historia del cine, cuando el villano le confiesa al joven jedi cuál es su verdadero vínculo familiar.

La subasta que superó todas las expectativas

La casa Heritage Auctions había puesto el objeto a disposición de los compradores con un precio inicial de un millón de dólares. Sin embargo, el interés de los coleccionistas hizo que la puja creciera rápidamente hasta alcanzar los $3,75 millones.

Joe Maddalena, ejecutivo de Heritage Auctions, destacó en un comunicado la relevancia del sable dentro de la saga y explicó por qué despertó tanto interés entre los participantes.

El directivo señaló que se trata de un elemento central en el clímax de la historia y que los compradores competían por adquirir una pieza auténtica de la mitología moderna construida por “Star Wars”.

También supera otro récord dentro de la franquicia

Hasta ahora, el objeto más valioso vendido relacionado con la serie cinematográfica era una maqueta de una nave utilizada en la primera película de “Star Wars”, estrenada en 1977. Esa pieza fue subastada en 2023 por $3,1 millones de dólares.

Existe, sin embargo, una categoría distinta en el mercado de coleccionismo que maneja cifras aún mayores. En el ámbito del arte promocional, el récord pertenece a un póster ilustrado por Tom Jung para la primera cinta de la franquicia. La obra, que muestra a Luke Skywalker y la princesa Leia con Darth Vader al fondo, alcanzó un valor de $3,875 millones de dólares.

La venta del sable forma parte de una subasta dedicada a objetos históricos de Hollywood que se extendió hasta este viernes. Según los organizadores, el evento ya había recaudado más de $10 millones de dólares, una muestra de que el interés por las piezas originales del cine continúa creciendo entre coleccionistas de todo el mundo.

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