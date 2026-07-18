Mick Jagger explicó por qué no quiere a una gran estrella en su biopic

Las películas biográficas sobre músicos viven uno de sus momentos más exitosos en el cine, pero Mick Jagger tiene claro que, si algún día su historia llega a la pantalla grande, hay un detalle que no está dispuesto a negociar. Para el líder de “The Rolling Stones”, la elección del protagonista será decisiva y no pasa por contratar a una celebridad de Hollywood.

En una entrevista con E Talk, el artista explicó que ha pensado con detenimiento en cómo debería construirse una producción inspirada en su vida o en la trayectoria de la legendaria banda británica.

Su principal preocupación está en retratar con autenticidad la etapa en la que comenzó a hacerse conocido, cuando apenas superaba la adolescencia.

La edad del protagonista es un punto clave

Jagger considera que muchas producciones terminan restando credibilidad al elegir actores demasiado mayores para interpretar a personajes jóvenes. Por eso, cree que una eventual biopic debería apostar por alguien cuya edad se acerque mucho más a la que él tenía cuando empezó a conquistar los escenarios.

“Lo he pensado mucho, y el problema con el casting es que quiero que se vea el comienzo de mi fama. No quiero ignorar esa parte. Yo sólo tenía 19 o 20 años, y lo que pasa es que siempre eligen a alguien de 32 años para interpretar a un personaje de 19. No quiero eso, quiero que tengan veintitantos años. Al menos veintitantos”, expresó.

Para el cantante, mostrar esos primeros años resulta esencial porque fue allí donde comenzó la historia que más tarde convertiría a “The Rolling Stones” en una de las bandas más influyentes del rock.

Un rostro nuevo antes que una celebridad

Aunque no tiene un candidato específico en mente, el músico dejó claro que preferiría trabajar con un actor poco conocido antes que con una figura consolidada de la industria cinematográfica.

“Sería un actor bastante desconocido, no una gran estrella a punto de alcanzar la fama. Tendría que tener esa energía y esa especie de inocencia propias del mundo del espectáculo, de lo que te va a pasar, de la locura y la diversión que conlleva”, afirmó.

Las declaraciones llegan varios meses después de que Mick Jagger abordara nuevamente la posibilidad de desarrollar una película basada en la historia de “The Rolling Stones”.

En una conversación con la revista GQ, el artista comentó que muchas biografías cinematográficas suelen concentrarse en un período concreto de la vida de sus protagonistas, en lugar de intentar resumir toda una trayectoria. Esa visión también influye en la forma en que imagina una producción sobre su propia carrera, con especial atención a los años que marcaron el inicio de su camino en la música.

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