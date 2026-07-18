Sheinbaum asistirá a la final del Mundial 2026 tras invitación de Donald Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que viajará este fin de semana a Estados Unidos para asistir a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de recibir una invitación directa del presidente estadounidense Donald Trump.

El encuentro, que enfrentará a las selecciones de Argentina y España, se disputará el próximo domingo en el estadio MetLife de Nueva York. Durante una entrevista con medios de comunicación en Playa del Carmen, la mandataria informó que también estará presente el primer ministro de Canadá Mark Carney.

Sheinbaum explicó que aceptó la invitación debido a que fue realizada personalmente por el mandatario estadounidense y adelantó que este sábado difundirá un mensaje para ofrecer más detalles sobre su participación en el evento.

?#AHORA La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que fue invitada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para presenciar en Nueva York la final entre España y Argentina.



A la cita también asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney, por lo que los mandatarios? pic.twitter.com/RZxHbg0Vn6 — Azucena Uresti (@azucenau) July 18, 2026

Asimismo, indicó que partirá hacia Estados Unidos el sábado por la tarde y tiene previsto regresar a México la mañana del lunes. Debido al viaje, la conferencia de prensa que había programado para el domingo sobre la problemática del sargazo se llevará a cabo un día antes.

La asistencia de la presidenta contrasta con su decisión de no acudir al partido inaugural del Mundial en territorio mexicano. En esa ocasión, optó por ceder su entrada a una niña indígena apasionada por el fútbol, quien ha participado en actividades deportivas organizadas en la Ciudad de México.

El viaje se produce en un momento relevante para la relación bilateral entre México y Estados Unidos, ya que el gobierno federal, en coordinación con la iniciativa privada, prepara sus prioridades para la tercera ronda de negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, programada para realizarse entre el martes y el jueves de la próxima semana en la Ciudad de México.

Esta será la primera reunión de la nueva etapa del acuerdo comercial tras la revisión sexenal. Aunque el tratado permanecerá vigente hasta 2036, quedó sujeto a evaluaciones anuales luego de que Estados Unidos resolviera el pasado 1 de julio no extender automáticamente sus condiciones actuales por un periodo adicional de 16 años.

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