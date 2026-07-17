Mundial 2026: Shakira muestra adelantos del ensayo para el show de medio tiempo de la final

Este domingo se llevará a cabo una final del Mundial inédita y no solamente por las selecciones que se van a enfrentar (España y Argentina), sino también por el esperado show de medio tiempo donde participarán grandes artistas globales, incluyendo evidentemente a Shakira, quien este viernes compartió parte de los ensayos para ese gran día.

La cantante colombiana es la intérprete del himno oficial del evento “Dai Dai” en colaboración con Burna Boy, quien también se presentará en este espectáculo y también dijo presente en los ensayos, al igual que los niños de la fundación de Uganda, Ghetto Kids, invitados especiales de Shakira.

Shakira comparte imágenes de los ensayos

Durante horas de la tarde, la colombiana compartió un extenso carrusel de imágenes que abrió con una fotografía en la que aparece cantando al lado de Burna Boy, en la misma línea que los niños de Uganda.

Lo que podría dejar claro que estos niños liderarán el show junto a ella, aunque asistieron otras agrupaciones del mundo a apoyar a Shakira, por solicitud de ella días antes de comenzar el Mundial.

Luego vienen imágenes de muchas sonrisas compartiendo en el ensayo, hasta llegar a un video donde Shakira está practicando en una cancha de tabloncillo con otro grupo de bailarines adultos, en un momento donde aparentemente no está conforme con el resultado de una secuencia.

La colombiana finalizó con el logo de la final de la Copa del Mundo, para transmitir que está lista para hacer historia en ese evento.

Show inédito en la final del Mundial

El show de medio tiempo, que se realizará por primera vez en la historia del evento, contará además con la participación de Justin Bieber, Madonna, BTS, Burna Boy, el coro PS22, la orquesta sinfónica Simón Bolívar liderada por Gustavo Dudamel, al igual que la Filarmónica de Nueva York, Tom Cruise, Laura Pausini, Robbie Williams y Coldplay. La presentación tendrá una duración de 11 minutos, por lo que el descanso de la final será más extenso que los 15 minutos reglamentarios.

El espectáculo respaldará el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar $100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo. Además, un dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial será destinado a este fondo, que ya supera los $50 millones de dólares recaudados.

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