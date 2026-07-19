Colonos israelíes asesinaron a joven futbolista de 17 años en Palestina

El joven futbolista Fadi Nassan, de 17 años, falleció en las últimas horas tras agonizar durante una semana a causa de un disparo en el muslo efectuado por colonos israelíes en la Cisjordania ocupada.

Nassan era una de las promesas del balompié local, desempeñándose como jugador del club Al Mughayyir y vistiendo activamente la camiseta de la selección nacional de Palestina en su categoría Sub-17.

La Federación Palestina de Fútbol confirmó el deceso a través de un emotivo comunicado, detallando que el juvenil llegó a ser sometido a una cirugía de emergencia para la amputación de su pierna en un intento desesperado de los médicos por salvarle la vida. Sin embargo, las heridas resultaron fatales, “dejando atrás su sueño inacabado de ser futbolista”.

Por su parte, el Gobierno palestino utilizó sus canales oficiales en la plataforma X este domingo para denunciar el suceso ante la comunidad internacional: “Mientras el mundo se prepara para la final del Mundial de la FIFA, un joven futbolista palestino muere a causa de un disparo israelí”.

Según, la Federación Palestina de Fútbol, desde el inicio de la escalada del conflicto el 7 de octubre de 2023, la cifra de miembros de la comunidad deportiva palestina fallecidos por fuego israelí asciende a 1,013 personas, de las cuales 568 eran futbolistas.

El incidente de Nassan formó parte de una serie de intervenciones armadas en la localidad de Al Mughayyir. Según reportes de la agencia oficial de noticias Wafa, dos residentes locales resultaron heridos por balas de goma y un niño de 10 años sufrió un impacto grave en la cabeza con una granada aturdidora.

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