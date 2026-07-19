Cuánto ganarán los equipos que participaron en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo dejó emociones en la cancha, sino también una importante recompensa económica para las 48 selecciones que participaron en el torneo.

Desde el futuro campeón hasta los equipos eliminados en la fase de grupos, todos recibirán un premio, además de un apoyo adicional para cubrir los gastos de preparación antes del inicio de la competencia.

El campeón se llevará el premio más grande

La selección que conquiste el título mundial, ya sea España o Argentina, recibirá $50 millones como premio por coronarse campeona del torneo.

En tanto, el subcampeón obtendrá $33 millones, una cifra que también representa una de las mayores recompensas entregadas en la historia de la competencia.

El partido por el tercer lugar también tendrá un importante incentivo económico. El equipo que finalice en esa posición, entre Francia e Inglaterra, ganará $29 millones, mientras que el cuarto lugar recibirá $27 millones.

Millonarias recompensas para los cuartofinalistas

Las selecciones que llegaron hasta los cuartos de final, pero no lograron avanzar a las semifinales, obtendrán $19 millones cada una. En ese grupo se encuentran Noruega, Bélgica, Marruecos y Suiza.

Por su parte, los equipos que alcanzaron los octavos de final recibirán $15 millones. En esta categoría aparecen México, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Portugal, Canadá, Egipto y Paraguay.

También habrá premios para quienes no avanzaron

Las selecciones eliminadas en la fase de grupos también tendrán una compensación económica de acuerdo con su desempeño.

Los equipos ubicados entre los lugares 17 y 32 recibirán $11 millones.

En esta lista figuran Países Bajos, Alemania, Costa de Marfil, Croacia, Japón, Australia, República Democrática del Congo, Ghana, Ecuador, Sudáfrica, Suecia, Bosnia y Herzegovina, Argelia, Senegal y Cabo Verde.

Mientras tanto, las selecciones que terminaron entre los puestos 33 y 48 obtendrán $9 millones.

Ese grupo está integrado por Irán, Corea del Sur, Turquía, Escocia, Uruguay, Arabia Saudita, República Checa, Nueva Zelanda, Qatar, Curazao, Panamá, Jordania, Haití, Uzbekistán, Túnez e Irak.

Todas las selecciones recibieron apoyo para preparar el torneo

Además de los premios correspondientes a su posición final, las 48 selecciones participantes recibieron $1.5 millones antes del inicio de la Copa del Mundo para cubrir los costos de preparación rumbo al torneo.

Este apoyo económico fue entregado de manera uniforme a todos los equipos clasificados, independientemente de los resultados que obtuvieron posteriormente en la competencia.

Con este esquema de distribución, la FIFA garantiza que todas las federaciones nacionales reciban recursos por su participación, mientras que las selecciones con mejores resultados son recompensadas con premios significativamente mayores.

El sistema también busca ayudar a cubrir los gastos de organización, concentración, logística y preparación que implica disputar el torneo de futbol más importante del mundo.

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