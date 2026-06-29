EE.UU. decomisa casi 400 sitios web que transmitían ilegalmente el Mundial

Las autoridades de Estados Unidos desmantelaron una red de casi 400 dominios de internet que transmitían de forma ilegal los partidos de la Copa Mundial, en un operativo internacional que buscó frenar a organizaciones que obtenían ganancias mediante la distribución no autorizada de las transmisiones del torneo.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el aseguramiento de los dominios fue posible gracias a la colaboración de la FIFA y de empresas como NBC Universal y Warner Brothers, que ayudaron a identificar los sitios que ofrecían contenido protegido por derechos de autor.

Los sitios transmitían los partidos en tiempo real

Según explicó el Departamento de Justicia, los dominios decomisados permitían a los usuarios ver en tiempo real los encuentros del Mundial mientras eran transmitidos oficialmente por las cadenas con derechos de emisión.

La investigación también incluyó acciones contra servidores y dominios relacionados con estas transmisiones ilegales ubicados en Perú y Bulgaria, además de otras operaciones realizadas enCroacia, Rumania, Polonia y Colombia.

Autoridades advierten sobre riesgos para los usuarios

Además de infringir las leyes de derechos de autor, las autoridades advirtieron que este tipo de plataformas representa un riesgo para quienes las utilizan.

En un comunicado, Eric Weindorf, agente especial a cargo de Homeland Security Investigations, señaló: “Estos transmisores no solo violan las leyes de derechos de autor, sino que también exponen a los espectadores a amenazas potenciales, incluidos ataques de malware y conexiones inseguras que pueden comprometer los datos personales y financieros”.

El Mundial registra cifras récord de audiencia

El operativo ocurre al mismo tiempo que la Copa Mundial, que comenzó el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México, registra niveles históricos de seguimiento.

El torneo se disputa en 16 ciudades de los tres países y concluirá el 19 de julio.

De acuerdo con la FIFA, la asistencia a los estadios ha establecido un récord histórico, mientras que Nielsen reportó que los partidos de la semana pasada estuvieron entre los programas de televisión más vistos del país.

Entre ellos destacó el encuentro en el que Estados Unidos derrotó a Australia, que encabezó la lista de las transmisiones con mayor audiencia.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el decomiso de estos casi 400 dominios busca reducir las ganancias de las redes internacionales dedicadas a distribuir de forma ilegal eventos deportivos de gran popularidad como la Copa Mundial.

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