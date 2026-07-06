Demandan por $5 millones a plataforma que dejó sin boletos a aficionados del Mundial 2026

Un grupo de aficionados presentó una demanda colectiva contra StubHub tras acusar a la plataforma de no entregar boletos adquiridos en el mercado de reventa para partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con Reuters, la demanda fue presentada el 30 de junio ante un tribunal federal de Manhattan, en Nueva York.

Los demandantes sostienen que la empresa incumplió con la entrega de las entradas y que miles de compradores no recibieron lo que pagaron.

Buscan una compensación de alrededor de $5 millones

La acción legal solicita una indemnización aproximada de $5 millones en representación de miles de consumidores en Estados Unidos que adquirieron boletos mediante StubHub y presuntamente nunca pudieron acceder a ellos.

Los demandantes también acusan a la compañía de violar leyes de protección al consumidor y de incurrir en publicidad falsa al ofrecer garantías que, aseguran, no fueron respetadas.

Aficionados denunciaron cancelaciones de última hora

Durante el torneo, numerosos aficionados recurrieron a redes sociales para denunciar que StubHub canceló boletos a última hora y, en algunos casos, dejó de ofrecer entradas de reemplazo, pese a las garantías anunciadas por la plataforma.

Según Reuters, muchos de los afectados viajaron largas distancias para asistir a los partidos del Mundial.

Aunque algunos recibieron reembolsos por el costo de las entradas, señalaron que eso no compensó los gastos ya realizados en vuelos, hospedaje y otros servicios relacionados con el viaje.

FIFA había recomendado usar solo su plataforma oficial

Reuters recordó que la FIFA había recomendado a los aficionados utilizar exclusivamente su plataforma oficial de reventa para comprar o vender boletos del Mundial, con el fin de evitar problemas relacionados con entradas adquiridas en mercados secundarios.

StubHub responde a la demanda

Ante la demanda, StubHub informó a Reuters que no hará comentarios sobre un litigio pendiente.

No obstante, la empresa defendió su política de protección al consumidor y declaró: “Nuestro único objetivo es lograr que los aficionados entren a los eventos y, si algo sale mal, nuestra garantía FanProtect proporciona boletos de reemplazo o un reembolso completo”.

La compañía agregó que los problemas registrados durante el Mundial no se debieron exclusivamente a sus operaciones.

“El Mundial no es diferente, y los problemas que han experimentado los aficionados se deben en gran medida a fallas en la propia infraestructura de emisión de boletos del organizador del evento”.

El caso continúa en los tribunales y podría involucrar a miles de compradores que aseguran haber pagado por entradas que nunca recibieron.

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