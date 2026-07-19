Detienen a los influencers Andrew y Tristan Tate en Miami por nuevos cargos de violación y trata de personas

Los hermanos Andrew y Tristan Tate fueron arrestados el sábado en Miami, luego de que la Fiscalía de la Corona del Reino Unido presentara nuevos cargos por violación, trata de personas con fines de explotación sexual y otros delitos relacionados con cuatro presuntas víctimas adicionales.

La información, divulgada por The Associated Press, señala que las nuevas acusaciones fueron formuladas tras la entrega de pruebas por parte de la policía de Bedfordshire. Los cargos incluyen violación, agresión, trata de personas y delitos vinculados con imágenes indecentes de menores y pornografía extrema.

Con estas nuevas imputaciones, el número de presuntas víctimas en el Reino Unido asciende a siete, en un caso que se suma a los procesos judiciales que los hermanos enfrentan desde hace varios años en Reino Unido y Rumania. Ambos han rechazado todas las acusaciones.

“Injurias y calumnias”

El abogado de los Tate, Joseph McBride, calificó las nuevas imputaciones como “injurias y calumnias” y aseguró que confía en que la solicitud de extradición presentada por las autoridades británicas será rechazada.

Andrew Tate, de 39 años, y Tristan Tate, de 38, poseen ciudadanía estadounidense y británica. Ambos son exkickboxeadores profesionales, aunque alcanzaron notoriedad internacional por su presencia en redes sociales.

Andrew Tate acumula más de 10 millones de seguidores en X y ha sido suspendido de plataformas como YouTube, TikTok e Instagram por infringir políticas relacionadas con discursos de odio. Además, dirige una academia en línea en la que afirma enseñar a jóvenes cómo obtener riqueza y atraer mujeres.

Los fiscales británicos sostienen que los nuevos delitos habrían ocurrido entre 2010 y 2017.

Andrew Tate enfrenta siete cargos adicionales por violación, tres por facilitar la trata de personas con fines de explotación sexual, tres por agresión y otros 19 relacionados con imágenes indecentes de menores y pornografía extrema. Por su parte, Tristan Tate fue acusado de un cargo de agresión sexual, dos de violación y tres por facilitar la trata sexual.

AP indicó que la Fiscalía británica solicitó formalmente la extradición de ambos desde Estados Unidos y confirmó que permanecen detenidos mientras avanzan los procedimientos correspondientes.

Los hermanos ya enfrentaban en Reino Unido acusaciones previas por violación, lesiones, trata de personas y control de la prostitución con fines de lucro, relacionadas con otras tres presuntas víctimas entre 2012 y 2015.

Ambos continúan siendo investigados en Rumania, donde fueron arrestados a finales de 2022 junto con dos mujeres, acusados de integrar una red dedicada a captar mujeres para su explotación sexual. Ese proceso permanece abierto, aunque ha sufrido retrasos por cuestiones legales y procesales.

Los Tate llegaron a Estados Unidos en febrero de 2025, después de que las autoridades rumanas levantaran las restricciones que les impedían salir del país. Viajaron a Florida en un avión privado mientras seguían pendientes los procedimientos judiciales en Rumania.

Sigue leyendo:

• Las hijas de Sean “Diddy” Combs lanzarán una línea de ropa y su padre las aconseja desde prisión

• Hochul extiende hasta 2028 programa de salud para trabajadoras sexuales: costará $2.5 millones de dólares

• Mujeres drogadas, abusadas y traficadas en Nueva York, incluyendo niña de 13 años: sentencia