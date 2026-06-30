Mujeres drogadas, abusadas y traficadas en Nueva York, incluyendo niña de 13 años: sentencia

Danny St. Louis (45) fue condenado a 15 años de prisión seguidos de 10 de supervisión, después de declararse culpable de violación y explotación sexual con fines comerciales de varias víctimas, incluida una niña de 13 años.

“Este acusado pasará ahora muchos años en prisión, sin posibilidad de dañar a otra víctima. Agradezco a nuestros colaboradores de las fuerzas del orden y a los fiscales de nuestra unidad de trata de personas, quienes trabajan en conjunto para procesar a los traficantes en el condado Suffolk”, declaró el fiscal de distrito Raymond A. Tierney en un comunicado.

Según los documentos judiciales y las declaraciones del acusado al declararse culpable en mayo, a principios de 2023 St. Louis conoció a una menor de 13 años a través de un amigo común y le suministró cocaína. Luego comenzó a comunicarse regularmente con la niña y posteriormente abusó sexualmente de ella en tres ocasiones.

Durante ese tiempo, St. Louis inició a la menor en el consumo de crack, provocando que se volviera adicta a la droga. El abuso continuó hasta el 8 de octubre de 2023, cuando la policía los encontró a ambos en una habitación de hotel, después de que ella se escapara de un centro residencial de tratamiento de adicciones.

Además, entre marzo de 2023 y marzo de 2024 St. Louis actuó con la intención de promover o lucrarse de la prostitución de otras dos víctimas, al suministrarles drogas ilegalmente como método para mantener el control sobre ellas.

El 3 de marzo de 2024 St. Louis concertó una cita con una cuarta víctima, una joven de 20 años, en un hotel de Hauppauge donde él se alojaba. Le suministró crack y permaneció con ella en la habitación del hotel durante dos días, lo que llevó a su familia a presentar una denuncia por desaparición ante las autoridades.

En un momento dado St. Louis acusó a la víctima de haberle robado crack y la obligó a desvestirse, ducharse y mantener relaciones sexuales con él para saldar su supuesta deuda. El acto sexual fue grabado y St. Louis habló de un plan para utilizar el video como anuncio con el fin de vender a la víctima a compradores de servicios sexuales. El 5 de marzo de 2024 la víctima tuvo la oportunidad de huir del hotel para llamar a su familia.

El 14 de marzo de 2024 St. Louis fue detenido tras acordar proporcionar a un comprador servicios sexuales de una de las víctimas de trata, así como drogas, a cambio de dinero.

El 21 de mayo de este año St. Louis se declaró culpable de los siguientes cargos ante el juez Timothy P. Mazzei, del Tribunal Supremo: violación y trata de personas con fines sexuales. El 23 de junio fue condenado a prisión y deberá registrarse como agresor sexual.

Crímenes similares en el área triestatal

En abril Terrence Reid, alias “Chinchilla”, fue sentenciado a 12 años de prisión y 5 más de libertad supervisada tras declararse culpable de prostituir a una quinceañera a la que conoció en Instagram y estaba teniendo problemas en su hogar en NYC.

También ese mes Andrés Portilla fue sentenciado a 40 años de prisión seguidos de 20 años de supervisión posterior a su liberación, tras declararse culpable del secuestro y violación de tres mujeres jóvenes, incluidas dos menores de edad, en Queens (NYC).

En marzo Cleveland Sterling fue sentenciado a entre 44 y 52 años de prisión tras ser declarado culpable en juicio de tráfico sexual, promoción de la prostitución, robo y otros delitos conexos en Queens (NYC). Igualmente este mes Benjamin “Benji” Gleason, residente de Nueva York con más de un millón de seguidores en TikTok, fue acusado de haber agredido sexualmente a múltiples víctimas a lo largo de una década. Además unos esposos fueron arrestados en Nueva York como sospechosos de dirigir una “perversa” red de tráfico sexual que abarcaba varios estados, donde las víctimas eran golpeadas e incluso marcadas a fuego para coaccionarlas y obligarlas a obedecer, según los fiscales.

También en marzo Ahmed Elnahtawy, ex cadete de la Academia de Policía de Nueva York (NYPD), fue arrestado como sospechoso de haber violado a una joven de 17 años en Brooklyn, apenas unas semanas después de que presuntamente forzara a una mujer en un motel en Queens. Elnahtawy conoció a la adolescente a través de una aplicación de citas, donde mintió sobre su edad antes de concertar a través de Instagram para visitar a la joven en su casa, donde la abusó sexualmente, según la fiscalía.

En febrero Erick Acevedo fue acusado por su presunta participación en una red internacional que traficó a mujeres del exterior y diversas partes de Estados Unidos para explotarlas sexualmente en Long Island (NY) durante aproximadamente tres años.

En julio de 2025 Marilyn Roque fue sentenciada a siete años y medio de prisión tras declararse culpable de traficar sexualmente a una menor salvadoreña y obligarla a trabajar sin remuneración. En marzo de 2025 José Espinoza fue sentenciado en Manhattan (NYC) por explotar, torturar y violar durante años a una hispana indocumentada de Paraguay, madre soltera de una niña con necesidades especiales.

En 2024 Anthony Martin Jr., oficial penitenciario de la ciudad de Nueva York, fue acusado de haberse hecho pasar por un productor de TV para llevar a una joven de 20 años a su vivienda en Queens y abusar de ella.

En 2023 cuatro miembros de una familia hispana residente en Queens (NYC) fueron declarados culpables de dirigir una operación de prostitución de menores traídas desde México que duró años y de sobornar a un policía. Una de las víctimas es sobrina de la líder del grupo.

En 2022 agentes del FBI descubrieron más de 1,600 anuncios en línea asociados con Ysenni Gómez que promocionaban la prostitución. Para ello forzaba a inmigrantes usando falsas promesas de empleo y amenazas de deportación, según los federales. También ese año ocho sospechosos fueron arrestados por la Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP) porque presuntamente operaban una red “horrible” de trata de mujeres en la que las víctimas eran “atraídas a este país con la promesa de una vida mejor”, según la fiscalía.

Previamente Birmania “Nancy” Rincón, una ex residente de Teaneck (NJ) que había huido a Colombia, fue arrestada al regresar al país como sospechosa de dirigir una red de prostitución en Nueva York y Nueva Jersey con mujeres latinas. Además, cinco integrantes de una familia mexicana que operaban una red familiar de tráfico sexual desde México a NY y otros estados fueron sentenciados a largas penas de prisión.

A fines de 2021 la fiscal distrital de Queens, Melinda Katz, alertó que gran parte de la actividad de tráfico sexual ocurre cerca de los centros de transporte, incluyendo aeropuertos y estaciones. Y destacó que los hoteles “dan una sensación de anonimato” al cometer ese crimen.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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