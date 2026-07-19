Hallan cadáver en propiedad del esposo de una representante de Massachusetts

La policía de Boston, en Massachusetts, investiga el hallazgo de un cadáver hallado este sábado en una propiedad de alquiler, la cual pertenece a Conan Harris, esposo de la congresista demócrata por Massachusetts, Ayanna Pressley, en el barrio de Mattapan.

El portavoz de la policía local, James Moccia, informó oficialmente a la cadena CBS News Boston sobre los primeros detalles del despliegue operativo en el lugar, quien precisó las circunstancias del reporte inicial recibido por las fuerzas de seguridad ciudadana por un informe para investigar a una persona.

De acuerdo con Moccia, los oficiales de seguridad se trasladaron a una vivienda ubicada en la calle Malta, situada dentro del sector de Mattapan, en Boston, exactamente a las 1:52 p.m, pero al ingresar a la residencia, los agentes confirmaron el deceso; sin embargo, su identidad no se ha dado a conocer.

Detalles del inmueble y registro de propiedad

Los documentos públicos de propiedad de la ciudad de Boston confirman que Conan Harris es el titular oficial de la vivienda de la calle Malta. La estructura es una edificación de dos niveles construida en el año 1910 y cuenta con siete habitaciones, con un valor en el catastro municipal de $919,000 dólares.

Las autoridades y los reportes locales aclararon que ni la congresista Pressley ni su esposo residen en esa dirección. La edificación funciona bajo la modalidad de propiedad de alquiler y se encuentra disponible en el mercado inmobiliario con un precio de venta fijado en $1.15 millones de dólares. Durante la noche del sábado, las fuerzas policiales mantuvieron un vehículo de patrulla custodiando el perímetro, el cual fue delimitado en su totalidad con cinta roja de seguridad.

Declaraciones de la oficina de la congresista

Tras la confirmación pública del suceso en el inmueble de Mattapan, el equipo de comunicaciones de la congresista emitió un pronunciamiento oficial durante la noche del sábado.

“La congresista expresa sus más sentidas condolencias a la familia afectada”, señaló el portavoz de la funcionaria demócrata a través de un comunicado.

Ayanna Pressley ejerce sus funciones en el Congreso de los Estados Unidos desde el año 2018, periodo en el que obtuvo su primer triunfo electoral en las elecciones primarias del Partido Demócrata frente a Michael Capuano.

Sigue leyendo:

– Hallan muerto al árbitro neerlandés Rob Dieperink detenido por presunto abuso de menores

– Investigan el ahogamiento de una niña tras ser arrastrada por una corriente en los Hamptons

– Al menos 12 heridos tras tiroteo cerca de un festival callejero en Ohio