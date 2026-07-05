Investigan el ahogamiento de una niña tras ser arrastrada por una corriente en los Hamptons

Una menor de 6 años de Brooklyn murió supuestamente ahogada al ser arrastrada por una fuerte corriente en una playa de Southampton mientras estaba de vacaciones con su familia.

Identificada como Kiara Paolasin, fue hallada inconsciente en las aguas de la bahía de Great Peconic luego de que se metiera en el agua poco después de las 8:00 de la mañana del sábado. Informó la policía de Southampton a un periódico local.

De acuerdo con lo que comentaron los vecinos al medio de comunicación, la menor se había adentrado en el agua antes de caer al fondo y ser arrastrada por la corriente del arroyo Sebonac hacia la bahía de Great Peconic.

Un joven familiar, de 16 años, trató de rescatar a Kiara, pero no pudo debido a la corriente, informó New York Post.

Otros integrantes de la familia llamaron la atención de un kayakista que remó hasta allí, sacó a la niña inconsciente del agua y la llevó remando hasta la orilla, donde esperaban los servicios de emergencia.

Paolasin fue transportada de urgencia al Hospital Stony Brook Southampton, donde se declaró su muerte.

La policía del lugar estaba investigando el presunto ahogamiento.

La oficina del médico forense del condado de Suffolk no ha publicado la causa de muerte.

Miles de ciudadanos de Nueva York fueron en masa a los Hamptons para disfrutar del fin de semana del 4 de julio en las diferentes playas que brinda el East End.

El sábado, la temperatura allí alcanzó los 92 °F en Southampton.

La zona había estado bajo alerta por calor extremo debido a una ola de calor que ha azotado la región metropolitana de Nueva York y Long Island.

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