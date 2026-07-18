Bombero latino causó homicidio conduciendo borracho y drogado: sentencia en Queens, Nueva York

Michael Peña cumplirá una pena de cárcel tras conducir ebrio y borracho siendo bombero FDNY, chocando contra un BMW y causando la muerte del joven conductor Justin Díaz en Queens (NYC).

El ahora ex bombero fue condenado a una pena de entre 4 y 12 años de prisión tras declararse culpable de la muerte de Díaz, ocurrida durante una colisión a alta velocidad en la madrugada del 26 febrero de 2025, según documentos judiciales.

Ese día Peña, de 29 años, conducía en dirección este a más de 80 millas por hora (128 km/h) por Northern Boulevard a las 4:15 a.m. cuando su cupé Mercedes plateado se saltó un semáforo en rojo en 107th St y embistió un BMW conducido por Díaz. La víctima de 23 años fue trasladada a un hospital local, donde se certificó su fallecimiento, recordó PIX11 News.

Díaz acababa de salir de la casa de su familia para ir a trabajar en el Aeropuerto LaGuardia. “Acaba de obtener su título en aeronáutica”, dijo entonces su hermano Franklin Díaz. “Tenía sólo 23 años y toda la vida por delante”.

Peña permaneció en el lugar de los hechos, donde un agente de policía observó que despedía un fuerte olor a alcohol, tenía los ojos llorosos y hablaba de manera arrastrada, además de ser incapaz de mantenerse en pie con firmeza, según los documentos judiciales.

Una prueba de sangre ordenada por el tribunal reveló que Peña presentaba una tasa de alcohol en sangre de 0.17 % en el momento del choque -más del doble del límite legal permitido del 0.08%-, según la investigación. También tenía cocaína y marihuana en su organismo.

“Michael Peña ignoró las normas de tráfico y acabó con la vida de un joven inocente que se dirigía al trabajo“, declaró el jueves la fiscal de distrito, Melinda Katz, en un comunicado. “Las acciones de Peña han condenado a la familia y a los amigos de Justin Díaz a un dolor eterno”. Se declaró culpable el 1 de julio de los cargos de homicidio involuntario y homicidio vehicular.

Irónicamente, los vehículos de FDNY -destinados al auxilio- han protagonizado varias tragedias en Nueva York. En febrero un anciano de 78 años murió y 11 personas resultaron heridas después de que un camión del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) que respondía a una emergencia colisionara con una camioneta, lo que provocó un violento choque en cadena que involucró a otros dos vehículos en Brooklyn.

En 2023 un hombre que sufría un ataque cardíaco pereció después de que la ambulancia en la que era transportado chocara en ruta al hospital en Midtown Manhattan (NYC). En 2021 una anciana murió al volcarse la ambulancia que la llevaba a un hospital en Brooklyn. En 2020 también en ese condado un hombre falleció y varias personas resultaron heridas después de que un camión de bomberos chocara con una ambulancia.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.