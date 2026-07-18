Hispano abusó de niños para hacer videos sexuales: acusación en Nueva York

Edixon Briceño Montilla, inmigrante de 28 años, fue arrestado en Brooklyn (NYC) como sospechoso de producir pornografía infantil y luego subir las imágenes a la dark web (red oscura).

Briceño Montilla fue detenido el jueves y acusado ante el Tribunal Federal de Brooklyn de explotación sexual de un menor en relación con cinco videos -parte de una serie titulada “Hairdyeguy”- en los que realizaba actos sexuales con un niño de apenas 7 u 8 años, según los fiscales.

Agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizaron un registro en la vivienda del sospechoso en Bath Beach el jueves, tras identificarlo como el hombre que practicaba sexo oral a la víctima en los videos de “Hairdyeguy”, según la denuncia penal.

En el apartamento donde Montilla residía con una madre y un niño de 9 años los agentes federales recuperaron un teléfono celular que contenía imágenes adicionales almacenadas en una carpeta oculta, reportó Daily News. Esos videos incluían imágenes de un hombre manteniendo relaciones sexuales con el niño con quien Briceño Montilla convivía. Posteriormente el menor declaró a los investigadores que el acusado abusó sexualmente de él al menos una vez por semana durante años y que grabó al menos parte de los abusos, indica la denuncia.

Aunque el rostro del hombre en el video aparecía oculto, los tatuajes visibles en sus antebrazos coincidían con los que tiene Briceño Montilla, señalaron los fiscales. Durante el interrogatorio, él admitió ser el hombre que aparecía tanto en los videos de “Hairdyeguy” como en las imágenes recuperadas del dispositivo hallado en su apartamento, según la denuncia.

Briceño Montilla quedó detenido sin derecho a fianza tras su comparecencia inicial ante el tribunal. De ser condenado se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 15 años y una máxima de 30 años de prisión, informaron las autoridades. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

“Según las acusaciones, Montilla se aprovechó de menores a los que tenía acceso, abusó de ellos para su propia gratificación sexual y filmó los abusos a los que los sometía”, declaró el fiscal federal Joseph Nocella en un comunicado. “Enjuiciar a quienes victimizan a niños es una prioridad para el Departamento de Justicia (DOJ), para esta Fiscalía y para nuestros socios de las fuerzas del orden”.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Recientes casos similares

El mes pasado Joseph Taylor McKeel, profesor de una escuela pública de Nueva York, se declaró culpable de cargos federales relacionados con pornografía infantil. En febrero Bond Ng, subdirector de una escuela pública en Queens (NYC), fue arrestado bajo cargos federales como sospechoso de tener un lucrativo negocio prostituyendo a una estrella porno en línea de California.

Igualmente ese mes dos ex guardias de prisiones fueron sentenciados en casos separados de pornografía infantil en Nueva York. En enero Alex Torres López fue acusado en Nueva Jersey de agresión sexual y múltiples cargos de poner en peligro el bienestar de un menor relacionados con la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.

En diciembre Logan Oliveira, joven de 23 años, se declaró culpable de cargos relacionados con material de abuso sexual infantil en Nueva Jersey. Además Mark Paulino, ex maestro de primaria que se disfrazaba de Santa Claus para fotografías y eventos locales, fue arrestado como sospechoso de poseer y difundir pornografía infantil en internet.

En agosto de 2025 Julian Wachner, director de orquesta y compositor despedido hacía tres años de la histórica Trinity Church de Nueva York, fue acusado de posesión de material de abuso sexual infantil y cocaína, informaron los fiscales de Indianápolis, capital de Indiana. También ese mes Alejandro Santos, asistente escolar que estuvo encargado del cuidado de alumnos con discapacidad en El Bronx (NYC), fue procesado como sospechoso de poseer pornografía infantil, incluyendo miles de videos, fotos y archivos que mostraban a bebés y niños pequeños siendo abusados ​​sexualmente, según fiscales federales.

En julio del año pasado Haitham Altartir, profesor religioso que sirvió como mentor de un estudiante de 14 años en el Centro Islámico del condado Passaic de Nueva Jersey, fue acusado de abusar sexualmente de un alumno adolescente y mostrarle un arma cargada, según documentos judiciales.

En marzo de 2025 un abuelo fue sentenciado después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña, en Long Island (NY). También en esa región en julio de 2024 un hombre se declaró culpable y fue sentenciado por haber abusado por años de su hijastra, desde que era una niña.

En septiembre de 2024 David Burgos Collazo fue sentenciado en Brooklyn a 45 años de cárcel por atraer a varios menores para que le enviaran fotografías y vídeos explícitos haciéndose pasar por un agente de modelos. En enero de ese año un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat.

En enero de 2020 una joven fue hallada muerta en Nueva Jersey meses después de estar desaparecida; en el ínterin su ex novio había confesado el homicidio antes de quitarse la vida, estando en libertad bajo fianza por cargos de pornografía infantil.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda