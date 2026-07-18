Forbes: Los empresarios latinoamericanos que destacan entre los más ricos de EE.UU.

Empresarios originarios de México, Venezuela, Argentina, Bolivia y Panamá figuran en la nueva lista de Forbes sobre los inmigrantes más ricos de Estados Unidos, un ranking que reúne a 144 multimillonarios nacidos fuera del país y que actualmente residen en territorio estadounidense.

La publicación titulada “Los inmigrantes más ricos de Estados Unidos”, identifica a empresarios de 45 países, quienes en conjunto acumulan una fortuna estimada en $2.2 billones de dólares. Según Forbes, representan cerca del 15% de todos los multimillonarios de Estados Unidos y concentran alrededor de una cuarta parte de la riqueza total de este grupo.

¿Qué empresarios latinoamericanos aparecen en la lista?

El venezolano Abel Avellán, fundador de la empresa de telecomunicaciones AST SpaceMobile, es el latinoamericano mejor ubicado al ocupar el puesto 41.

This Billionaire Immigrant Is Racing Elon Musk To Connect Your Phone From Space https://t.co/i3DohIvFOp (Photo: Jamel Toppin for Forbes) pic.twitter.com/Pc5wmgNzKy — Forbes (@Forbes) May 21, 2025

Le sigue el mexicano Pablo Legorreta, fundador y director ejecutivo de Royalty Pharma, quien aparece en la posición 50.

Otro representante de México es Daniel Lubetzky, fundador de KIND Snacks, empresa de alimentos y botanas saludables, quien ocupa el lugar 91 del ranking.

Daniel Lubetzky (AP)

La lista también incluye al boliviano Marcelo Claure, fundador de Brightstar y exdirector ejecutivo de Sprint; al argentino Jorge Pérez, fundador de la desarrolladora inmobiliaria The Related Group; y al empresario tecnológico argentino Guillermo Rauch, fundador y director ejecutivo de Vercel. Todos ellos aparecen entre los primeros 100 lugares.

Jorge Perez (AP).

España está representada por Ignacio Torras, ejecutivo del sector energético, mientras que Panamá figura con Alberto Nahmad, presidente de Watsco, empresa dedicada a la distribución de equipos de aire acondicionado y refrigeración.

Elon Musk lidera el ranking de Forbes

Pero en la lista general de Forbes de los los empresarios inmigrantes más ricos en Estados Unidos, el primer lugar corresponde a Elon Musk, nacido en Sudáfrica, quien, según la revista ¿, se convirtió en el primer trillonario del mundo tras la salida a bolsa de SpaceX.

Elon Musk (AP). Crédito: AP

El segundo puesto es para Sergey Brin, cofundador de Google y nacido en Rusia, mientras que el tercero corresponde a Jensen Huang, originario de Taiwán y cofundador de Nvidia. Forbes señala que estos tres empresarios concentran más del 60% de la riqueza acumulada por todos los multimillonarios inmigrantes del listado.

Sergey Brin (AP). Crédito: AP

La primera mujer de la clasificación es Miriam Adelson, heredera del imperio de casinos Las Vegas Sands. También aparecen Peter Thiel, cofundador de PayPal y uno de los primeros inversionistas de Facebook, y Rupert Murdoch, fundador del conglomerado de medios News Corp.

Miriam Adelson (AP) Crédito: AP

India encabeza el origen de los multimillonarios inmigrantes

Forbes señala que India es, por segundo año consecutivo, el país con mayor número de multimillonarios inmigrantes en Estados Unidos, con 19 representantes, siete más que en la edición anterior.

Entre los representantes indios con mayores fortunas destaca Vinod Khosla, cofundador de Sun Microsystems y fundador de la firma de capital de riesgo Khosla Ventures, ocupa el lugar 14 del ranking.

En la lista también se encuentra Jay Chaudhry, fundador y director ejecutivo de Zscaler, empresa especializada en software de seguridad informática, se ubica en el puesto 25

Además, de Rakesh Gangwal, empresario del sector aeronáutico y cofundador de la aerolínea IndiGo, aparece en la posición 42.

Una lista diferente de Forbes

La revista explicó que este ranking es distinto a su lista anual de multimillonarios publicada en marzo, ya que únicamente considera a personas nacidas fuera de Estados Unidos que actualmente viven en el país.

Además, destaca que muchos de estos empresarios llegaron como inmigrantes y encontraron en Estados Unidos un entorno para desarrollar compañías que hoy tienen presencia global, reflejando el impacto de la comunidad inmigrante en la economía estadounidense.

Top 10 de los multimillonarios inmigrantes más ricos de EE.UU. (Forbes)

1. Elon Musk (Sudáfrica) – $927,000 millones de dólares – Tesla y SpaceX.

2. Sergey Brin (Rusia) – $272,000 millones de dólares – Google.

3. Jensen Huang (Taiwán) – $176,000 millones de dólares – Nvidia.

4. Thomas Peterffy (Hungría) – $107,000 millones de dólares – Interactive Brokers.

5. Miriam Adelson y familia (Israel) – $33,400 millones de dólares – Las Vegas Sands.

6. David Sun (Taiwán) – $30,500 millones de dólares – Kingston Technology.

7. John Tu (Taiwán) – $30,500 millones de dólares – Kingston Technology.

8. Peter Thiel (Alemania) – $27,900 millones de dólares – PayPal, Facebook e inversiones.

9. Rupert Murdoch y familia (Australia) – $22,100 millones de dólares – News Corp y Fox.

10. Adam Foroughi (Irán) – $18,900 millones de dólares – AppLovin.

Empresarios latinoamericanos en la lista de Forbes

41. Abel Avellán (Venezuela) – $5,700 millones de dólares – AST SpaceMobile.

50. Pablo Legorreta (México) – $5,000 millones de dólares – Royalty Pharma.

91. Daniel Lubetzky (México) – $2,700 millones de dólares – KIND Snacks.

95. Marcelo Claure (Bolivia) – $2,500 millones de dólares – Brightstar.

96. Jorge Pérez (Argentina) – $2,400 millones de dólares – The Related Group.

98. Guillermo Rauch (Argentina) – $2,300 millones de dólares – Vercel.

128. Alberto Nahmad (Panamá) – $1,600 millones de dólares – Watsco.

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