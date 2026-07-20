Andy Burnham asume como primer ministro del Reino Unido tras recibir al rey Carlos III

Andy Burnham, líder del Partido Laborista, asumió oficialmente este lunes el cargo de primer ministro del Reino Unido tras una audiencia privada con el rey Carlos III en el palacio de Buckingham, donde el monarca le encomendó la tarea de constituir una nueva administración ejecutiva para la nación británica.

El protocolo institucional se activó después de que Keir Starmer presentara formalmente su renuncia ante el monarca. Burnham accedió al liderazgo del Partido Laborista el pasado viernes con el respaldo unánime de los parlamentarios de su organización, una condición que hizo innecesario el desarrollo de un proceso de elecciones internas.

Tras concretar su salida en la residencia real, Starmer ofreció declaraciones ante los ministros de su gabinete y el personal técnico de Downing Street. Durante su balance institucional, el ex primer ministro manifestó que fue “el privilegio” de su vida haber servido como primer ministro a lo largo de dos años.

Asimismo, defendió su gestión asegurando que la economía nacional es más fuerte, los servicios públicos registraron mejoras, la inmigración está disminuyendo y la reputación internacional del país se ha visto “enormemente reforzada”.

Primeras medidas del nuevo jefe de gobierno

Instalado en la sede oficial de Downing Street, Burnham dará inicio esta misma tarde al proceso de designación de los integrantes de su gabinete ministerial, con especial atención en el titular de la cartera de Economía.

“No hemos sido lo bastante buenos, y tenemos que hacerlo mejor (…) Vamos a traer los mayores cambios en los últimos 40 años”, señaló Burnham, en modo de autocrítica respecto al panorama actual de Reino Unido.

Agregó además que los cambios incluirán cambiar el sistema educativo, reforzar la salud mental y construir más vivienda subsidiada, bajo el respeto de la disciplina fiscal y sus compromisos en defensa de sus socios.

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