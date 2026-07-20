¿Cuánto dinero se llevó España por ganar el Mundial 2026?

España se llevó $50 millones de dólares por coronarse campeona del Mundial 2026, el mayor premio jamás entregado por la FIFA y parte de un fondo global que este año llegó a $871 millones gracias al impulso comercial del torneo.

La final en el MetLife Stadium cerró un Mundial con cifras inéditas. En diciembre de 2025, la FIFA había aprobado $727 millones de dólares para repartir entre las selecciones, pero en abril de 2026 elevó el monto a $871 millones por el rendimiento económico del campeonato. De ese total, $655 millones se asignaron como premios deportivos.

El campeón recibió $50 millones, ocho más que los $42 millones que Argentina ganó en Qatar 2022. El subcampeón también vio un aumento. $33 millones, tres más que los $30 millones de la edición anterior.

La distribución siguió una escala definida por rendimiento:

Tercer lugar: Inglaterra obtuvo $29 millones.

Cuarto lugar: Francia recibió $27 millones.

Quinto al octavo: $19 millones.

Noveno al decimosexto: $15 millones.

Decimoséptimo al trigésimo segundo: $11 millones.

Trigésimo tercero al cuadragésimo octavo: $9 millones.

Además, cada federación recibió $2.5 millones para preparación y $10 millones garantizados por clasificar, lo que aseguró una base de $12.5 millones por selección, sin incluir subsidios logísticos.

El aumento del fondo responde al nuevo formato de 48 equipos, que amplió el calendario, la audiencia y los ingresos del torneo.

Con este reparto, España no solo levantó la copa, sino que también encabezó la mayor bolsa de premios en la historia de los Mundiales.



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