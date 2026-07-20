¿Cuánto dinero se llevó España por ganar el Mundial 2026?
España ganó 50 millones de dólares tras proclamarse campeona del Mundial de 2026, el premio más alto jamás otorgado por la FIFA
España se llevó $50 millones de dólares por coronarse campeona del Mundial 2026, el mayor premio jamás entregado por la FIFA y parte de un fondo global que este año llegó a $871 millones gracias al impulso comercial del torneo.
La final en el MetLife Stadium cerró un Mundial con cifras inéditas. En diciembre de 2025, la FIFA había aprobado $727 millones de dólares para repartir entre las selecciones, pero en abril de 2026 elevó el monto a $871 millones por el rendimiento económico del campeonato. De ese total, $655 millones se asignaron como premios deportivos.
El campeón recibió $50 millones, ocho más que los $42 millones que Argentina ganó en Qatar 2022. El subcampeón también vio un aumento. $33 millones, tres más que los $30 millones de la edición anterior.
La distribución siguió una escala definida por rendimiento:
- Tercer lugar: Inglaterra obtuvo $29 millones.
- Cuarto lugar: Francia recibió $27 millones.
- Quinto al octavo: $19 millones.
- Noveno al decimosexto: $15 millones.
- Decimoséptimo al trigésimo segundo: $11 millones.
- Trigésimo tercero al cuadragésimo octavo: $9 millones.
Además, cada federación recibió $2.5 millones para preparación y $10 millones garantizados por clasificar, lo que aseguró una base de $12.5 millones por selección, sin incluir subsidios logísticos.
El aumento del fondo responde al nuevo formato de 48 equipos, que amplió el calendario, la audiencia y los ingresos del torneo.
Con este reparto, España no solo levantó la copa, sino que también encabezó la mayor bolsa de premios en la historia de los Mundiales.
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