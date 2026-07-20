Dani Olmo sobre el gesto argentino de dar la espalda en la premiación: “No nos importa”

La polémica por el gesto de la selección argentina durante la entrega de la copa fue abordada por el mediocampista español Dani Olmo. En zona mixta, nuestro periodista Rafael Cores le preguntó sobre la decisión de la albiceleste de dar la espalda a la premiación.

La estrella del FC Barcelona quiso restar gravedad a la polémica, pero dejó mensaje contundente hacia los argentinos. Olmo destacó que el gesto de dar la espalda durante la premiación no altera el valor del título ni la celebración española, pero sí deja en evidencia la imagen que se comparte a los fans.

“No nos importa. Al final yo creo que también son importantes los valores que quieres transmitir hacia fuera. Somos un ejemplo para muchas generaciones, para muchos niños y niñas y yo creo que ellos deben también ser un ejemplo para todo y para bien”, declaró ante la pregunta de El Diario de Nueva York.

Tras perder la final del Mundial 2026, España hizo pasillo a los dirigidos por Lionel Scaloni en su camino al podio para recibir la medalla de subcampeón.

Esto, incluso a pesar de las agresiones argentinas y revueltas que hubo en el césped después del pitazo final, donde jugadores como Paredes o Molina agredieron a futbolistas españoles.

Tras recibir su medalla de segundo lugar, Argentina se quedó en el campo a esperar que España alzara la Copa del Mundo. Sin embargo, lo hicieron de una forma que llamó la atención y generó polémica.

La selección albiceleste se quedó de espaldas a la premiación y mirando hacia su fanaticada en la grada. La imagen no pasó desapercibida y generó controversia mediática en redes sociales. Algunos internautas lo consideraron “falta de respeto” o “mal perder”.

Con el del domingo, España y Argentina se han visto las caras en 15 enfrentamientos. El balance es seis triunfos para Argentina, siete para España y dos empates.

La última vez que ambos seleccionados se midieron en un compromiso de carácter oficial fue en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Inglaterra 1966.

Aquella tarde, Argentina se impuso por 2-1 ante una España que contaba con figuras legendarias. Hasta el domingo, donde la Furia Roja consiguió su segunda estrella y dejó a Messi y la albiceleste con dos finales de Copa del Mundo perdidas en 12 años.



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