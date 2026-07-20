Jugadores argentinos agredieron a los españoles tras perder el Mundial 2026

Luego de que el esloveno Slavko Vincic pitara el final y confirmara que España tocaría el cielo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, se vivió un episodio antideportivo en el campo. Jugadores argentinos agredieron a los españoles en medio de la celebración.

Nada más sonar el pitazo final, los jugadores de La Roja saltaron desde el banquillo y los que ya estaban en el césped estallaron en gritos. Eran campeones del mundo.

En medio del desborde, mientras Rodri, recién coronado Balón de Oro del Mundial, corría para celebrar, Molina le soltó un leve puñetazo a la altura del abdomen, casi perdido entre el tumulto y la euforia.

Ese pequeño estallido de rabia y gesto antideportivo terminó desatando una cadena de agresiones en el campo. Lo que empezó como un impulso aislado abrió la puerta a escenas como la de Paredes, que quedará entre las imágenes más tristes de la final en el MetLife.

Mientras España celebraba su título mundial tras el pitido final, el argentino se encaró con Eric García, lo sujetó del cuello con violencia y trató de agredirlo.

Gavi lo advirtió y corrió de inmediato a frenar la acción, pero Paredes se revolvió y, con la ayuda de Almada, acabó derribando al propio Gavi sobre el césped. Todo esto mientras Lionel Scaloni intentaba separar.

Otra de las imágenes de agresión que dejó el mal perder de Argentina fue la agresión del miembro del cuerpo técnico, Roberto Ayala. El exjugador propinó un puñetazo en el rostro al futbolista Dani Olmo.

En medio del tumulto por el pequeño conato de bronca entre españoles y argentinos, con Scaloni intentando separar, Olmo intentó meterse entre la aglomeración.

No obstante, fue sacado por Ayala, quien en medio del retroceso del futbolista le dio un golpe en la cara. Al jugador del FC Barcelona le acompañaba Eric García.

Roberto Ayala pegando a Dani Olmo. Olmo que venía de abrazarse con Nico y se levantaba a separarle de Eric, al que tenían rodeado entre 3



Casi le dobla en edad



Qué manera de destrozar tu imagen y legado pic.twitter.com/LkGN4GDQXV — Víctor Navarro (@victor_nahe) July 20, 2026

Esa misma violencia tras el pitido final estuvo presente en el partido. El encuentro tuvo más de 40 faltas y Argentina terminó con un jugador menos tras una patada de Enzo Fernández con los dos pies por delante.

Uno de los involucrados en las peleas postpartido fue Paredes, que entró en el segundo tiempo por Nico González y jugó al límite del reglamento. A los pocos minutos de su ingreso vio tarjeta amarilla.

A partir de ese momento, comenzó a jugar prácticamente gratis, ya que el esloveno Vincic hizo la vista gorda y mantuvo al argentino sobre el campo luego de varias patadas donde debió ver la segunda amarilla.

De momento, se desconoce si la FIFA empleará sanciones contra los responsables de las agresiones sobre el césped una vez finalizó el partido. Aunque un reporte de Sky News asegura que se abrirá una investigación para sancionar a los jugadores albicelestes.



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