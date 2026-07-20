Trump se rinde ante España y su coronación en el Mundial 2026: “Jugaron mejor”

Donald Trump ha estado convertido en un analista de fútbol en los últimos días. Tras presenciar la victoria de España ante Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, analizó el desempeño del conjunto europeo.

El mandatario republicano aseguró que “España jugó mejor” que Argentina, aunque destacó que fue una final igualada.

“Diría que España ha jugado mejor, la verdad”, afirmó ante los medios en la Base Conjunta Andrews. “Ambos equipos compitieron bien, pero España “parecía dominar”.

Trump ha estado opinando de fútbol profundo en los últimos días. Su análisis sobre España llega después de haber criticado la estrategia de Thomas Tuchel con Inglaterra en la semifinal ante Argentina.

El presidente también participó en la ceremonia de premiación, entregando la Copa del Mundo a Rodri Hernández junto a Gianni Infantino.

La escena se volvió viral cuando Trump volvió a hacer lo del Mundial de Clubes y permaneció en el escenario unos segundos más de lo previsto, retrasando el momento en que los jugadores españoles levantaron el trofeo.

Un palco lleno de poder

En el MetLife, Trump estrechó la mano de Pedro Sánchez, del rey Felipe VI y de la reina Letizia. También compartió espacio con Claudia Sheinbaum y Mark Carney, líderes de México y Canadá, los coanfitriones del Mundial.

España se coronó campeona del mundo por segunda vez gracias al gol de Ferrán Torres en el minuto 106, 16 años después de su título en Sudáfrica 2010.



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