España gana el Mundial, pero el IRS se queda con casi la mitad del premio

España conquistó su segundo título de la Copa del Mundo al vencer 1-0 a Argentina en tiempo extra, pero el festejo deportivo vino acompañado de una importante factura fiscal.

Aunque la FIFA otorgó $50 millones a la selección campeona, una parte considerable del dinero terminará en manos de las autoridades tributarias, tanto en Estados Unidos como en España.

El premio no llega directamente a los jugadores

La final se disputó en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y se definió gracias a un gol de Ferran Torres al minuto 106.

España dominó el encuentro durante gran parte del partido y limitó a la selección de Lionel Messi a solo dos disparos entre el tiempo reglamentario y la prórroga.

Con el triunfo, la FIFA entregó a la Real Federación Española de Futbol el premio de $50 millones correspondiente al campeón. Sin embargo, ese dinero no se distribuye directamente entre los futbolistas.

De acuerdo con el acuerdo vigente entre la federación y los jugadores, el plantel recibe el 45% del premio económico otorgado por la FIFA.

Según datos de Gestha, el sindicato que representa a expertos de la Agencia Tributaria española, cada uno de los 26 integrantes de la selección tendría derecho a un pago bruto de aproximadamente 754,701.92 euros (unos $861,360 dólares)

Los impuestos reducirán considerablemente el pago

Esa cifra disminuirá de forma importante una vez que se apliquen los impuestos correspondientes.

Los 17 jugadores que militan en clubes españoles están sujetos al impuesto sobre la renta de España, cuyas tasas pueden llegar hasta el 49.5%, dependiendo de la comunidad autónoma donde residan.

En Madrid el gravamen ronda el 45%; en el País Vasco alcanza aproximadamente el 49%; mientras que en Cataluña oscila entre el 47% y el 49.5%.

Esto significa que un futbolista residente en España podría recibir finalmente alrededor de 385,000 euros (unos $439,458 dólares) en los escenarios más favorables, mientras que quienes tributan con las tasas más altas conservarían cerca de 353,500 euros ($403,472 dólares).

Entre los jugadores afectados por este esquema fiscal figuran Lamine Yamal, Pedri, Gavi y Dani Olmo.

Gestha estima que únicamente por los futbolistas que juegan en España, la Hacienda española recaudaría alrededor de 5 millones de libras esterlinas.

Los integrantes de la selección que juegan en clubes extranjeros, como Rodri, David Raya y Mikel Merino, enfrentarán reglas fiscales distintas, determinadas por su residencia fiscal y por los tratados para evitar la doble tributación que existan con los países donde viven.

El IRS también reclama una parte del premio

Además de los impuestos españoles, existe otro factor que influye en el monto final: el campeonato se disputó en territorio estadounidense.

Especialistas consultados por MarketWatch explican que, en términos generales, los ingresos obtenidos por actividades realizadas en Estados Unidos están sujetos a impuestos federales.

“No importa quién gane el partido. El IRS se quedará con una parte”, afirmó Robert Raiola, director del grupo de deportes y entretenimiento de la firma PKF O’Connor Davies.

El experto añadió que esa obligación no solo alcanza a los jugadores, sino también a entrenadores, integrantes del cuerpo técnico y árbitros.

“Todos los equipos que participaron y se llevaron el recuerdo de haber formado parte del Mundial también se llevarán algún tipo de factura fiscal”, señaló.

La situación se complica porque la final se disputó en Nueva Jersey, estado que sí cobra impuesto estatal sobre la renta y que, según los especialistas, no aplica los tratados fiscales internacionales de la misma manera que el gobierno federal.

Christopher Hall, director del grupo de impuestos internacionales de PKF O’Connor Davies, explicó que incluso dentro de un mismo equipo pueden existir tratamientos fiscales distintos.

“Incluso dentro del mismo equipo puede haber respuestas fiscales diferentes para distintos jugadores. Hay que revisar todo el entorno de cada uno”, comentó.

Antes del torneo, el IRS incluso publicó una guía dirigida a jugadores, entrenadores, medios de comunicación y demás participantes extranjeros para orientarlos sobre sus obligaciones tributarias durante la Copa del Mundo.

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