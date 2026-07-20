Familia de Sam Neill prepara un homenaje privado en su granja de Nueva Zelanda

El 13 de julio se confirmó la muerte del actor Sam Neill en Sídney, Australia, y ahora la familia está preparando un homenaje íntimo. Se dice que el homenaje lo realizarán en la granja que Neill tuvo durante tres décadas.

Para él, esta propiedad fue de gran valor durante años porque allí estaba su bodega Two Paddocks, la cual fundó en 1993. Además de la actuación, para él la industria del vino siempre fue una pasión que logró desarrollar y de la que habló en varias entrevistas.

Aunque los medios sabían de la existencia de esta granja en Central Otago, en Nueva Zelanda, no fue hasta el 2020 que se comenzaron a compartir detalles sobre el lugar. Esto fue gracias al material que el mismo actor comenzó a compartir en redes sociales durante el confinamiento del covid-19; su plan era registrar el día a día en una granja.

Durante años, Neill y su marca se dedicaron a la producción de vino de la variedad Pinot Noir de alta calidad. Sobre esta pasión y sobre su granja, llegó a decir en entrevistas que se sentía orgulloso de cómo había crecido el lugar: “Cada vez que regreso aquí, estos árboles están un poco más maduros. Estoy plantando muchos más árboles autóctonos, y las aves nativas están regresando; estas cosas me dan una inmensa satisfacción”.

Todo parece indicar que la familia del actor está planeando un homenaje al que solo asistirán las personas más cercanas a él. Hay que recordar que en el comunicado en el que anunciaron la muerte de Neill, también se pidió privacidad durante el duelo que están atravesando.

Días después de la muerte del actor, su representante compartió la causa oficial de su muerte, la cual también fue calificada de “repentina”. Antes de que se dijera que sufrió una neumonía que lo llevó a ser hospitalizado en Sídney; sin embargo, el anuncio generó comentarios en redes, pues apenas a inicios de año se había dicho que Neill superó un cáncer con el que tuvo que luchar durante cinco años.

En el comunicado, se destaca que, al morir, Neill estaba libre de esa enfermedad.

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