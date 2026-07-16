Confirman que Sam Neill murió por una neumonía

El pasado 13 de julio se confirmó la muerte del actor Sam Neill a los 78 años. La noticia sorprendió a todos, pues el actor tuvo cinco años luchando con un cáncer y justamente en abril de este año se informó que estaba curado.

Ahora, se ha revelado oficialmente cuál fue la causa de la muerte de Neill en Sídney, Australia. Philip Grenz, quien fue representante de Neill durante muchos años, le declaró a la BBC que falleció a causa de una neumonía.

Estas declaraciones las dio luego de que durante días circularan muchos rumores. “Como representante de Sam Neill desde hace mucho tiempo, hablé con su familia y deseo aclarar algunos detalles para sus fans. Sam falleció a causa de una neumonía. Antes de enfermar, Sam luchó valientemente contra el linfoma y lo venció gracias a un nuevo tratamiento llamado terapia CAR-T“, explicó Grenz al medio británico.

Estas declaraciones solo confirman lo que dijo la familia en la madrugada del 13 de julio, hay que recordar que en el comunicado compartido por la familia de Neill decía: “La pérdida fue repentina e inesperada, pero nos reconforta saber que Sam no padecía cáncer”.

Pese a haber sido una muerte repentina, en el mismo comunicado se aseguraba que el actor estuvo acompañado de sus familiares.

El representante del actor también reveló que en los próximos meses se estrenarán algunos proyectos que Neill ya filmó.

Por otro lado, también agregó a la BBC: “Quisiera agradecer a quienes fueron verdaderamente cercanos a Sam por respetar su privacidad, con el respeto que se ganó y que sus seres queridos necesitan y merecen durante este momento inmensamente difícil”.

Durante toda su carrera, Neill fue parte de muchos proyectos para cine y televisión, por lo que muchos de sus colegas y excompañeros de trabajo han dedicado palabras de apoyo a los familiares y también han recordado con cariño al actor.

Entre todos los proyectos resalta la franquicia “Jurassic Park”, pues protagonizó la primera de todas las películas y otras de las ediciones de la saga.

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