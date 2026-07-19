Aylín Mujica confirmó la muerte de su hijo mayor en redes sociales

El viernes pasado, medios hispanos informaron sobre la muerte del hijo mayor de Aylín Mujica y este sábado por la noche la actriz confirmó la noticia con una publicación en Instagram.

Según informó la periodista Mandy Fridmann, Mauro, a quien Mujica tuvo cuando tenía 19 años, murió tras sufrir complicaciones con una neumonía. El joven de 30 años era DJ y durante su adolescencia acompañaba a la actriz cubana a eventos públicos.

En la publicación, Mujica escribió: “Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro, un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo“.

También compartió varias fotos de Mauro, recordando momentos en familia, y agregó: “Su ausencia deja un vacío imposible de describir, y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida. Vuela alto, mi amor, te vamos a extrañar mucho, pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso. Solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor. Gracias a todos, amigos y compañeros, que me han enviado palabras de aliento”.

Se dice que cuando Mauro murió, Aylín estaba en Colombia, grabando el reality show “Top Chef VIP”, en el cual participa. Se desconoce si se retirará del concurso.

Entre los pocos detalles que se han compartido sobre la muerte de Mauro, se dice que enfermó durante un reciente viaje que hizo a Barbados, pero por ahora no se ha revelado la causa exacta de la muerte y si la neumonía estuvo relacionada con otro tipo de enfermedad.

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