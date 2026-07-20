FDA corrige resultado positivo de Cyclospora en lechuga de Taylor Farms, pero mantiene investigación sobre brote multiestatal

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos informó el domingo que una muestra de lechuga suministrada por Taylor Farms de México que había dado positivo para Cyclospora fue clasificada finalmente como un falso positivo, aunque la agencia aseguró que mantiene la investigación sobre un brote multiestatal asociado al parásito.

Expertos de sus laboratorios revisaron nuevamente los resultados debido a la complejidad de detectar Cyclospora y determinaron que el hallazgo inicial no correspondía a una amplificación real del organismo. Por ello, la información sobre esa muestra fue retirada de la actualización publicada el 18 de julio, indicó la FDA en un comunicado.

La agencia indicó que notificó a Taylor Farms sobre la corrección del resultado y que continúa trabajando con la compañía para garantizar que los productos relacionados con el brote hayan sido retirados del mercado. Hasta el domingo, la FDA señaló que no había resultados positivos confirmados en pruebas de productos para Cyclospora.

A pesar del error en la prueba, funcionarios federales de salud dijeron que la investigación sigue enfocada en la lechuga de Taylor Farms como posible fuente del brote, reportó The Associated Press.

Donald Prater, director interino de la FDA para asuntos de seguridad alimentaria, explicó que los datos de rastreo y la información epidemiológica del brote continúan apuntando hacia la lechuga iceberg rallada proveniente de instalaciones de Taylor Farms en el centro de México.

Cyclospora es un parásito microscópico que puede contaminar alimentos que han estado en contacto con materia fecal humana, generalmente a través de agua contaminada utilizada para el riego o lavado de productos agrícolas.

La infección puede causar diarrea frecuente, dolor abdominal y otros síntomas intestinales.

De acuerdo con datos de la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en 2026 al menos 1,645 personas habían enfermado de ciclosporiasis en Estados Unidos y 141 habían sido hospitalizadas. Las autoridades investigan actualmente cinco brotes de la enfermedad, incluido el relacionado con Taylor Farms.

Los funcionarios señalaron que las investigaciones de enfermedades transmitidas por alimentos suelen ser complejas, ya que con frecuencia no logran establecer una conexión directa entre un producto retirado y los casos reportados.

En el caso de Cyclospora, la dificultad aumenta porque el parásito no puede cultivarse fácilmente en laboratorios, por lo que los investigadores dependen de patrones epidemiológicos, los alimentos consumidos por los pacientes y la coincidencia temporal y geográfica de los casos.

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