FDA alerta: lechugas de Taylor Farms de México retiradas en 28 estados por Cyclospora

Las lechugas iceberg provenientes del centro de México, de Taylor Farms de México, están siendo retiradas del mercado en 28 estados de Estados Unidos, por riesgo de contaminación con Cyclospora, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Se trata de un retiro voluntario de la empresa Taylor Farms de México, ubicada en Guanajuato, México, luego del brote multiestatal que ha afectado a miles de personas, causando síntomas severos por la contaminación del parásito Cyclospora.

“Estamos retirando activamente los productos afectados. La empresa ha dejado de recibir producto del lote afectado y ha suspendido la distribución de la lechuga iceberg procedente del centro de México”, informó la empresa en un comunicado con fecha 17 de julio divulgado posteriormente por la FDA.

Además, trabajan de manera conjunta con la FDA, los CDC y las autoridades estatales en la investigación de la lechuga contaminada. A la fecha se han confirmado 1.645 casos de ciclosporiasis en 34 estados, además de 141 hospitalizaciones. Mientras se investigan más de 5.000 casos adicionales.

Taylor Farms es proveedor de Walmart y la cadena Taco Bell

Medida de precaución: Algunos locales de Taco Bell han suspendido temporalmente el uso de lechuga, cilantro y cebolla en sus recetas debido a la alerta nacional. Crédito: Shutterstock

Según el reporte de la FDA, los productos de lechuga iceberg de la marca Marketside retirados del mercado se vendieron en tiendas Walmart de 15 estados del país: Alabama (AL), Arkansas (AR), Florida (FL), Georgia (GA), Indiana (IN), Kansas (KS), Kentucky (KY), Luisiana (LA), Misuri (MO), Misisipi (MS), Oklahoma (OK), Tennessee (TN), Texas (TX), Virginia (VA) y Virginia Occidental (WV).

Por su parte, algunos establecimientos de Taco Bell recibieron lechuga iceberg retirada de Taylor Farms de México en, al menos, los estados de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

¿Dónde fue distribuido el producto?

El producto de lechuga iceberg picada y desmenuzada se distribuyó del 29 de junio al 16 de julio en: Alabama (AL), Arkansas (AR), Connecticut (CT), Florida (FL), Georgia (GA), Iowa (IA), Illinois (IL), Indiana (IN), Kansas (KS), Kentucky (KY), Luisiana (LA), Massachusetts (MA), Maryland (MD), Míchigan (MI), Misuri (MO), Misisipi (MS), Carolina del Norte (NC), Nuevo Hampshire (NH), Nueva Jersey (NJ), Ohio (OH), Oklahoma (OK), Pensilvania (PA), Carolina del Sur (SC), Tennessee (TN), Texas (TX), Virginia (VA) y Wisconsin (WI).

¿Cómo identificar el producto retirado del mercado?

Marca CV (Food Service): Incluye mezclas Blend Lett/Rom (50/50 y 80/20 con y sin bolsas separadas), Lettuce Chop , Lettuce Salad Mix y Lettuce Shred 1/4″ , en presentaciones de 4/5#. Sus fechas de consumo preferente abarcan desde el 16 de julio hasta el 2 de agosto de 2026 .

Incluye mezclas (50/50 y 80/20 con y sin bolsas separadas), , y , en presentaciones de 4/5#. Sus fechas de consumo preferente abarcan desde el . Marca JB (Food Service): Registra el producto 1/8″ Shred Lettuce en formato 4/5#, con fechas entre el 16 y el 30 de julio de 2026 .

Registra el producto en formato 4/5#, con fechas entre el . Marca MARK (Food Service): Abarca las variedades Blend Lett/Rom (80/20, 50/50 y opciones con bolsas separadas), Lettuce Chop , Lettuce Salad Mix , Lettuce Salad with Sep Bag y Lettuce Shred (en cortes de 1/4″ y 3/8″). Todos en paquetes de 4/5# y con vencimientos del 16 de julio al 1 de agosto de 2026 .

Abarca las variedades (80/20, 50/50 y opciones con bolsas separadas), , , y (en cortes de 1/4″ y 3/8″). Todos en paquetes de 4/5# y con vencimientos del . Marca MKTSD (Retail): Es el único segmento para venta al por menor e incluye Iceberg Salad (12 oz y 24 oz) y Shredded Lettuce (8 oz y 16 oz), con fechas de consumo que van del 18 de julio al 3 de agosto de 2026 .

Es el único segmento para venta al por menor e incluye (12 oz y 24 oz) y (8 oz y 16 oz), con fechas de consumo que van del . Marca PK (Food Service): Presenta Lettuce Shred 1/8″ y Lettuce Salad w/Bag en empaques de 4/5#, con días específicos de vencimiento entre el 16 de julio y el 1 de agosto de 2026 .

Presenta y en empaques de 4/5#, con días específicos de vencimiento entre el . Marca SUB (Food Service): Contiene el producto Shred Lettuce 1/4″ de 4/5#, cuyo rango de fechas va del 16 al 31 de julio de 2026 .

Contiene el producto de 4/5#, cuyo rango de fechas va del . Marca SY (Food Service): Una de las más extensas, con Blend Lett/Rom (50/50, 80/20 y 70/30), Lettuce Chop , Lettuce Salad Mix , Lettuce Salad with Sep Bag y Lettuce Shred 1/8″ (todos de 4/5#). Sus fechas se extienden desde el 16 de julio hasta el 3 de agosto de 2026 .

Una de las más extensas, con (50/50, 80/20 y 70/30), , , y (todos de 4/5#). Sus fechas se extienden desde el . Marca TF (Food Service): Incluye Blend Lett/Rom (80/20, 50/50 y 70/30), Lettuce Chop (estándar y en corte 1×1″ de 4/4#), Lettuce Salad Mix y Lettuce Salad w/Bag. Las fechas límites recomendadas van del 16 de julio al 3 de agosto de 2026.

¿Cuáles son los síntomas de contaminación por Cyclospora?

El parásito Cyclospora se transmite a través de agua o alimentos contaminados, afectando ya a más de 32 estados, con un repunte importante de casos en Nueva York. Crédito: Shutterstock

Una de las características de la infección por Cyclospora es la presencia de diarrea acuosa, acompañada de pérdida de apetito, pérdida de peso, calambres y dolor estomacal, hinchazón, aumento de gases, náuseas y fatiga.

En algunos casos se pueden presentar vómitos, dolores corporales, dolor de cabeza y fiebre. Mientras tanto, otras personas pueden permanecer asintomáticas.

Los expertos y la FDA advierten que esta infección puede provocar deshidratación y complicaciones graves que requieren atención médica especializada. El tiempo de afectación va desde unos pocos días hasta un mes o más.

Hay que prestar especial atención, ya que los síntomas pueden desaparecer y reaparecer una o más veces (recaída). Las personas inmunocomprometidas pueden experimentar una enfermedad más grave y de mayor duración, con complicaciones que requieren atención médica constante.

¿Qué hacer?

Las autoridades sanitarias hacen un llamado a los consumidores que hayan comprado la lechuga iceberg retirada del mercado: deben desecharla inmediatamente y no consumirla, o regresarla al lugar de la compra para obtener un reembolso completo.

Sigue leyendo:

.¿Puedes demandar a Taco Bell? Esto buscan obtener los primeros afectados por el brote de diarrea explosiva

.Alerta por cyclospora en vegetales frescos: Taco Bell retira ingredientes y expertos explican cómo protegerse

.Cómo lavar frutas y verduras en EE.UU. para evitar bacterias y parásitos