De McDonald’s a Taco Bell: ¿Por qué las ensaladas y vegetales causan las alertas sanitarias más graves?

Las grandes cadenas de restaurantes estadounidenses no suelen estar vinculadas a brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos, pero la cantidad de comidas que sirven genera mucha preocupación cuando algún tipo de contaminación enferma a los clientes.

Funcionarios federales de salud identificaron la lechuga iceberg proveniente de México, servida en restaurantes Taco Bell de cinco estados, como la fuente de infecciones generalizadas causadas por el parásito Cyclospora, que provoca diarrea. Una investigación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) identificó a un único proveedor como la fuente de la lechuga sospechosa, reporta AP News.

Los vegetales frescos y la lechuga envasada requieren controles estrictos de temperatura para evitar bacterias como E. coli y parásitos. Crédito: AP

La compañía describió la medida como una precaución.

Un funcionario federal que fue informado sobre la investigación del brote, pero que no estaba autorizado a hablar sobre el tema, identificó al proveedor como Taylor Farms, una empresa con sede en Salinas, California, que produce verduras frescas para uso comercial, así como kits de comida y productos de lechuga envasada que se venden en supermercados.

Los funcionarios federales de salud recalcaron que podrían identificarse otras “marcas, restaurantes, minoristas o canales de distribución” a medida que avance la investigación.

Aquí hay un breve historial de algunos otros brotes recientes que sacudieron a las empresas de restaurantes y que, en ocasiones, cambiaron la forma en que se regula la seguridad alimentaria en los EE. UU.

Taylor Farms y el brote por cebollas en McDonald’s

McDonald’s identificó un proveedor alternativo de cebolla en rodajas para aproximadamente 900 restaurantes causante del brote. Crédito: Shutterstock

La bacteria E. coli provocó un brote de intoxicación alimentaria en 2024 relacionado con cebollas crudas en las hamburguesas Quarter Pounder de McDonald’s. El brote enfermó al menos a 104 personas en 14 estados, 34 de las cuales requirieron hospitalización, según la FDA. Una persona falleció en Colorado.

McDonald’s declaró que las cebollas provenían de Taylor Farms y retiró temporalmente la hamburguesa Quarter Pounder de su menú en los estados afectados. Otras cadenas de restaurantes nacionales también dejaron de usar cebollas frescas temporalmente en algunos de sus establecimientos.

Retiro de lechuga en Wendy’s por posible contaminación por E. coli

Wendy’s retiró la lechuga de los sándwiches en sus restaurantes de Michigan, Ohio y Pensilvania en agosto de 2022, después de que algunas personas reportaran haberse enfermado.

En aquel momento, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) declararon que estaban intentando determinar si la lechuga romana fue la fuente de un brote de E. coli que enfermó al menos a 37 personas, y si la lechuga romana utilizada en Wendy’s también se servía o vendía en otros establecimientos.

Según los CDC, una persona también enfermó en Indiana.

El caso Chipotle: Un brote masivo con consecuencias penales

En 2015, Chipotle sufrió un brote de E. coli que enfermó a más de 50 personas y obligó al cierre temporal de decenas de restaurantes en la costa oeste, pero eso fue solo el principio. Un mes después, 30 estudiantes del Boston College, entre ellos al menos ocho miembros del equipo de baloncesto masculino, se quejaron de síntomas gastrointestinales tras comer en un restaurante Chipotle.

En febrero de 2016, las autoridades federales declararon que el brote había terminado, pero la cadena cerró todos sus restaurantes para capacitar nuevamente a los empleados y permitirles reorganizarse. Sin embargo, a finales de año, Montgomery Moran, codirector ejecutivo de Chipotle, dimitió debido al desplome de las ventas.

En 2020, Chipotle Mexican Grill acordó pagar una multa récord de 25 millones de dólares para resolver los cargos penales por haber servido alimentos contaminados que enfermaron a más de 1.100 personas en Estados Unidos entre 2015 y 2018.

La empresa admitió que las malas prácticas de seguridad, como no mantener los alimentos a las temperaturas adecuadas para prevenir el crecimiento de patógenos, provocaron que clientes enfermaran en Los Ángeles y la cercana Simi Valley, así como en Boston, Sterling (Virginia) y Powell (Ohio).

Taco Bell y el retiro nacional de cebollas verdes

En diciembre de 2006, Taco Bell ordenó retirar las cebollas verdes de sus 5.800 restaurantes en todo el país, después de que las muestras tomadas por los investigadores parecieran contener una cepa virulenta de E. coli. El brote enfermó al menos a 71 personas en Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Delaware, la mayoría de las cuales fueron hospitalizadas, según los CDC.

Ocho personas desarrollaron un tipo de insuficiencia renal denominada síndrome hemolítico-urémico.

Finalmente, se determinó que la lechuga contaminada era la causa probable, ya que esta verdura se utilizaba en numerosos platos del menú. Casi de inmediato, Taco Bell lanzó una campaña publicitaria masiva en los periódicos y envió a su presidente a una serie de entrevistas con los medios para asegurar a los clientes que su comida era segura.

Jack in the Box: El brote histórico que transformó la normativa alimentaria

Cuatro muertes y más de 700 casos de enfermedad ocurridos en Washington, Idaho, California y Nevada entre 1992 y 1993 finalmente se atribuyeron a hamburguesas poco cocinadas de los restaurantes Jack in the Box, contaminadas con E. coli.

Según los expertos, la posterior investigación llevada a cabo por los reguladores federales cambió las prácticas regulatorias en Estados Unidos.

Una investigación de los CDC identificó cinco mataderos en Estados Unidos y uno en Canadá como las posibles fuentes de los animales utilizados en los lotes de carne contaminados, e identificó posibles puntos de control para reducir la probabilidad de contaminación. Los animales sacrificados en mataderos nacionales fueron rastreados hasta granjas y subastas en seis estados del oeste. No se identificó ningún matadero ni granja como la fuente única.

A raíz de esto, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) implementó el sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC / HACCP), que ayuda a identificar y controlar los riesgos dentro del sistema de producción de alimentos. Este sistema permitió una mayor vigilancia y controles para limitar rápidamente la propagación de futuros brotes.

Jack in the Box perdió más de 44 millones de dólares en 1993 y no volvió a obtener beneficios anuales hasta tres años después.

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